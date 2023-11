Het gaat dan toch gebeuren: de eerste Cybertruck levering

Ah, daar is ie weer, de Tesla Cybertruck. Met afstand het grootste hoofdpijndossier van Elon Musk’s fabriek voor elektrische auto’s. Aangekondigd in 2019 en tot op de dag van vandaag heeft nog geen enkele klant zijn inmiddels meer dan vier jaar bestelde – en vaak ook al deels betaalde – elektrische pickup ontvangen. Tot vandaag dus, want Musk heeft op zijn andere speeltje, X, nu bevestigd dat de eerste klanten hun Cybertruck vandaag in ontvangst mogen nemen. Ter gelegenheid van dat heuglijke feit organiseert Tesla vandaag een ‘Delivery event’ in Austin, Texas, bij de fabriek waar de Cybertruck in elkaar gezet wordt.

Launch event voor tien gelukkige klanten?

Dat evenement start om 14u00 lokale tijd (21u00 hier in Nederland). Op de Nederlandse website loopt een klok die aftelt tot dat moment. Hoeveel klanten vandaag hun nieuwe ‘2019 model’ Cybetruck mogen verwelkomen, is nog niet bekend gemaakt, maar in de geruchtenmolens wordt gespeculeerd dat het er maar een paar, tien, zullen zijn.

Bovendien is er nog veel onzeker over de Cybertruck zelf. Niet in de laatste plaats wachten veel klanten die er al een besteld hebben nog op de definitieve prijs van hun bestelde Cybertruck. Afhankelijk van de uitvoering ligt die volgens Tesla tussen de 39.000 en 69.000 dollar. Daarnaast heb ik op de wachtlijst van Tesla getallen zien staan die de 600.000 benaderen, met verwachte leverdata die spreken over Q1 2025. Volgens Musk zelf zouden er al 1.9 miljoen orders voor de Cybertruck binnen zijn. Dan heeft het Launch Event, als daar inderdaad maar een tiental Cybertrucks afgeleverd worden, hooguit een symbolische waarde.