Tesla Cybertruck weer verkopen? Vergeet het maar!

De fabrikant stelt in de voorwaarden namelijk dat wie zich niet houdt aan het doorverkoopverbod middels een juridische procedure daarvan weerhouden kan worden door Tesla. Verkoop je de Cybertruck dan alsnog, dan mag je een boete tegemoet zich van maximaal 50.000 dollar. Plus, Tesla kan de overtreder op de zwarte lijst zetten van personen die nooit meer een auto van Tesla mogen kopen.

De productie van de Cybertruck zal voorlopig echter nog niet voldoende zijn om binnen enkele weken of maanden alle bestelde exemplaren af te leveren. Om te voorkomen dat een aantal van de happy few eerste eigenaren hun Cybertruck met dikke winst doorverkopen – een beetje zoals dat vroeger met iPhones gebeurde in landen waar de toestellen nog niet beschikbaar waren – kan zich dat uit zijn of haar hoofd zetten.

Het blijft hommeles met de inmiddels al bijna vijf jaar ‘oude’ Cybertruck van Tesla. De meeste eigenaren, die de bolide dus in het vorige decennium besteld, en deels of al helemaal betaald, hebben, wachten nog altijd op hun nieuwe auto. Maar goed, daar is al heel veel over gezegd en geschreven . Het goede nieuws is dat de eerste Cybertruck leveringen nu dan toch echt werkelijkheid geworden zijn. Bijna vijf jaar na de introductie!

Maar wat als je hem noodgedwongen moet verkopen?

Er kunnen natuurlijk altijd omstandigheden ontstaan waardoor je gedwongen wordt om je nieuwe Cybertruck van de hand te doen. Daarvoor moet je dan toestemming vragen bij Tesla, aldus de voorwaarden. Sterker nog, Tesla krijgt dan het eerste recht om de Cybertruck terug te kopen voor de nieuwprijs, verminderd met 25 cent per gereden mijl (1,6 kilometer) en eventuele andere kosten voor reparatie of schade die het voertuig (nodig) heeft. Mocht Tesla besluiten de Cybertruck niet terug te kopen, dan kan krijgt de eigenaar schriftelijk toestemming van de EV-maker om de auto zelf te verkopen.

Ik vraag me echt af of Tesla hier overal ter wereld mee weg komt. Ik bedoel, wanneer je een auto koopt dan ben je de eigenaar en mag je volgens mij zelf ook bepalen wat je ermee doet. Doorgaans is het niet verstandig om een nieuwe auto na een paar weken of maanden al te verkopen natuurlijk, want die verliest binnen een paar weken al vele duizenden euro’s van zijn waarde. In het geval van de Cybertruck, door schaarste, zou dat wellicht anders kunnen uitpakken, maar of Tesla daar écht – met juridische onderbouwing – iets tegen kan doen?

Nederlands 'doorverkoopverbod'

Dat gezegd hebbende. Ook in Nederland hebben we een doorverkoopverbod gekend. Medewerkers van het toenmalige NedCar in Born, waar destijds de Volvo 4XX serie gemaakt werd, konden de auto’s die daar geproduceerd werden met een (hoge) fabriekskorting aanschaffen.

In ruil daarvoor moesten zij wel ervoor tekenen dat de auto voor een minimale periode (een of twee jaar, uit mijn hoofd) op hun naam moest blijven staan. Die voorwaarde was nog wel te begrijpen omdat medewerkers niet de normale prijs hoefden te betalen voor hun nieuwe Volvo.