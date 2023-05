Tesla Cybertruck heeft grote problemen: dit zijn ze

Uit een gelekt document blijkt dat de gigantische Cybertruck van Tesla kampt met flinke problemen. Het gevaarte zou onder andere zomaar keihard op de rem te trappen en tegen verkeerspaaltjes en -borden aanrijden. We wisten al dat het een vrij lompe bolide was op papier, maar dat blijkt nu ook in de praktijk. En niet gewoon grappig lomp, maar dus ook wel gevaarlijk.

Cybertruck Naar het Duitse Handelsblatt werd maar liefst 100GB aan interne Tesla-documenten gelekten dat is pittig. Niet alleen qua bestandsgrootte, want dat kunnen servers in Duitsland wel aan, maar het feit dat er maar liefst 2.400 klachten over de auto’s in te vinden zijn. Dat is veel, heel veel. Er zijn meer dan 1,6 miljoen Cybertrucks vooruitbesteld, maar rap uitgeleverd worden, doen ze niet: ze worden vooral veel uitgesteld. Tesla zegt ongeveer 250.000 tot 500.000 Cybertrucks per jaar te kunnen bouwen. Op dit moment is er in april pas voor het eerst een Cybertruck op de openbare weg gespot: het is dus niet zo dat ze al volop rijden. Maar uit tests blijken dus ook veel problemen te ontstaan met het apparaat, vooral waar het om remmen gaat.

Te spontaan remmen De auto’s zouden zomaar remmen en noodstops maken zonder dat de eigenaren hier enige controle over hebben. Het gaat hierbij om klachten over auto’s in Europa, de Verenigde Staten en Azië, die zich tussen 2015 en 2022 hebben voorgedaan. Hierbij wordt dus niet alleen maar naar de Cybertruck gekeken, maar naar Tesla’s Autopilot in het algemeen. Dit is de technologie die de Tesla semi-zelfrijdend maakt. Hij helpt je op tijd te remmen om zo ongelukken te voorkomen, al blijkt nu dus dat in het geval van de Cybertruck juist ongelukken kunnen worden veroorzaakt door te enthousiast remmen op niets af. Het is vooral spannend dat er zoveel informatie is gelekt, mochten autoriteiten op zoek zijn naar bewijs om te laten zien dat de Cybertruck niet veilig is. Dat zou potentieel betekenen dat het bedrijf misleidend is geweest naar zowel die autoriteiten als naar klanten. Hieruit zouden rechtszaken kunnen volgen waarbij Tesla misschien wel moet gaan betalen. Of in ieder geval een deuk op kan lopen in zijn imago. Het helpt ook niet echt met het imago van zelfrijdende auto’s in het algemeen: auto’s die zo abrupt remmen en daarbij onveilige situaties veroorzaken, die zijn niet klaar om volledig de controle te moeten krijgen over het rijden. Spijtig, want er zijn ook veel bedrijven naast Tesla die hier goed mee bezig zijn.



Wankelend imago Maar goed, Tesla zelf heeft ook al genoeg uitdagingen op zich: menig auto wordt uitgesteld en uitgesteld en sinds 2020 hebben we überhaupt geen nieuwe auto voor consumenten meer gezien van het merk. Je ziet het ook in Nederland: Tesla was de ene maand nog bestverkopend en de volgende maand was het merk niet eens in de top 10 te vinden. Het is wat wispelturig hoe het met Tesla gaat. Misschien kun je je ook afvragen hoe je dit nieuws zelf leest. Ben je er echt verbaasd over, of is het imago van Tesla al dusdanig gaan wankelen dat dit niet eens als een verrassing komt? Tesla was die frisse wind door de auto-industrie: het was de voorloper met technologische ontwikkelingen, maar het lijkt nu allemaal wat stil te liggen. Dat er dan ook nog regelmatig een dode wordt gerapporteerd, dat helpt het imago niet. Dat Elon Musk ook nog eens heel druk is geweest met Twitter, helpt daar niet bij, juist omdat hij daar zo uitgesproken over is, waardoor er een disbalans lijkt te zijn. In ieder geval is het afwachten of die Cybertruck met al zijn klachten wel moet verschijnen: niet omwille van het imago van Tesla, maar omwille de veiligheid van mensen.