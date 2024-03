Mensen nemen hun Tesla Cybertruck overal mee naartoe

Het bakbeest, de elektrische pick-up van Tesla, spreekt enorm tot de verbeelding. Op onze wegen zal je het gevaarte niet zo snel zien, maar in de Verenigde Staten kun je ze op de weg tegenkomen. Of op het strand, want mensen nemen deze bolide mee naar de gekste plekken. Dit zijn enkele voorbeelden van de gekke, interessante en bijzondere ‘onderzoeken’ die mensen met hun Tesla Cybertruck doen.

Tesla Cybertruck

We beginnen met geweldige beelden van Hell’s Revenge, een gedeelte in Moab, Utah waar de pick-up lekker heeft ge-offroad. Het is een gebied waar menig auto is omgerold, maar dat geldt niet voor de Cybertruck. Al heeft de bolide hier ook het geluk om te worden gereden door een zeer vaardig persoon.