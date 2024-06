Zijn zelfrijdende auto’s inderdaad veiliger dan menselijke chauffeurs?

Het wordt ons vaak als een wortel voorgehouden: die zelfrijdende auto’s zullen straks voor een enorme toename in veiligheid zorgen. Er zijn dan minder ongelukken en je komt sneller op je bestemming aan. Klopt dat? Nieuw onderzoek bewijst van wel. Maar ook weer niet…

Zelfrijdende auto’s

De onderzoekers wilden weten of zelfrijdende auto’s beter rijden dan mensen en wat blijkt? Zeker. Ze maken minder vaak brokken en ze kunnen hun rijstrook veel beter aanhouden. Zelfs, en dat vonden wij wel verrassend, zich aanpassen aan het andere verkeer is iets waarin zelfrijdende auto’s beter zijn dan mensen. Dit kunnen we ons voorstellen vanuit een reactiesnelheid, maar tegelijkertijd hebben zelfrijdende auto’s ook al bewezen dat zij mensen die ineens vanachter een auto opduiken en over willen steken nog weleens over het hoofd zien. Iets wat een mens minder snel overkomt.

Handig die zelfrijdende auto’s 😀😀pic.twitter.com/unRvUWmKhP — Joost Jansen (@JoostJansen6) June 8, 2024

De studie werd in Nature Communications geplaatst en in het onderzoek werden de ongevalgegevens van verschillende zelfrijdende auto’s en niet-zelfrijdende auto’s vergeleken. Het gaat om data uit 2.100 autonome auto’s en 35.133 voertuigen die door mensen werd bestuurd. Het gaat om de periode van 2016 tot 2022 en de autonome auto’s bleken veel minder vaak in ongelukken verzeild te raken. Volgens de hoofdonderzoeker, Shengquan Ding, kunnen we stellen dat zelfrijdende auto’s veiliger zijn, vooral bij alledaagse rij-opdrachten. Je netjes in één rijstrook bevinden bijvoorbeeld, maar over het algemeen zijn ze zelfs in de meeste situaties veiliger. Scientias schrijft dat autonome voertuigen veiliger blijken met aanrijdingen van achter en van de zijkant. Extreem is het niet: 0,5 keer en 02 keer minder dan bij menselijke chauffeurs achter het stuur.

Weinig licht

Het is niet alleen maar feest. Autonome auto’s hebben ook zo hun kryptonite: weinig licht is niet hun sterkste kant, dus als het schemert, dan weet de bolide niet altijd perfect te rijden. Door de bocht gaan wil niet zo goed meer. Omdat de sensoren wat langer nodig hebben om te bedenken wat er allemaal verandert als zij dit door schemer niet goed kunnen registreren, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Daar moeten de makers van dit type auto’s meer rekening mee houden, willen ze in de toekomst een goede, veilige oplossing bieden.

Tesla mag volledig zelfrijdende auto's gaan testen in China https://t.co/o3FKSjl0px pic.twitter.com/DGUVCcgVA1 — NieuwsGrazer (@NieuwsGrazer) June 17, 2024

Die toekomst ligt sowieso nog ver weg bij ons vandaan: er zijn verschillende niveaus in zelfrijdende auto’s en alleen niveau 5 kan volledig autonoom opereren waarbij er geen mens aan te pas hoeft te komen. Dat wordt in het overbevolkte Nederland nog een hele uitdaging, ook op een auto die de beste Lidar-technologie aan boord heeft. Tegelijkertijd zijn er heel veel bedrijven die een gooi proberen te doen naar het uitgeven van zo’n autonoom rijdende auto, dus er zit toch zeker wel wat in. Maar we hebben er ook veel zien verdwijnen en dan vaak juist omdat er toch vaak brokken werden gemaakt. In San Francisco zorgden zelfrijdende taxi’s er nog eigenhandig voor dat de hulpdiensten niet op tijd in het ziekenhuis aanwezig waren en zou er zelfs een persoon zijn overleden. Het is dus nog zeker niet zo ver en het zal nog veel jaren in beslag nemen, maar het bewijs is er nu in ieder geval: zelfrijdende auto’s maken de minste brokken. Het grootste deel van de dag dan..