Concept cars zijn eigenlijk de droomfabrieken van autofabrikanten. Het zijn auto's waar ontwerpers eindelijk eens ‘ja’ mogen zeggen op ideeën waar de afdeling financiën normaal gesproken direct ‘nee’ op roept. De meeste verdwijnen uiteindelijk in een museum of een designstudio, maar af en toe zit er een idee tussen dat jaren later gewoon in de showroom belandt.

De nieuwe Peugeot Polygon Concept is zo'n auto waar je nét wel iets beter naar moet kijken.Niet omdat hij waarschijnlijk morgen bij de dealer staat. Dat gaat helaas niet gebeuren, was dat maar waar. Maar juist omdat Peugeot hiermee laat zien hoe het merk denkt over de volgende generatie elektrische auto 's. Zie hem als een blauwdruk. Niet voor één model, maar voor een compleet nieuwe manier van denken over autorijden.

Hypersquare, stuur of gamecontroller

Laten we maar meteen beginnen met het onderdeel waar mijn ogen in ieder geval automatisch naartoe worden getrokken. Het stuur, of eigenlijk... is het nog wel een stuur? Peugeot noemt het in ieder geval de Hypersquare. Een vierkant stuur dat nog het meeste weg heeft van een gamecontroller. De eerste reactie is misschien wel ‘dat ziet er wel heel erg futuristisch uit’, maar de tweede gedachte is eigenlijk veel interessanter: ‘waarom ziet die Hypersquare er eigenlijk zo logisch uit?’

Het ronde stuur bestaat al ruim honderd jaar. We hebben het simpelweg geaccepteerd als de standaard. Maar nu auto's steeds slimmer worden en de besturing volledig elektronisch kan verlopen, is het maar de vraag of dat grote ronde wiel nog wel persé nodig is. Peugeot denkt in ieder geval van niet.

De Hypersquare werkt samen met iets wat heet ‘Steer-by-Wire’. Dat betekent dat er geen mechanische verbinding meer is tussen stuur en voorwielen. Alles verloopt elektronisch. Daardoor hoef je tijdens het parkeren niet meer eindeloos te draaien en op de snelweg zijn kleine bewegingen al voldoende om van richting te veranderen. Volgens Peugeot verschijnt deze techniek vanaf komend jaar (2027) daadwerkelijk in een productiemodel. En dát maakt deze Peugeot Polygon Concept ineens een stuk interessanter.

Dit is veel meer dan een designoefening

Bij veel concept cars zie je direct welke onderdelen nooit de productie gaan halen. Gigantische deuren, onrealistische spiegels, stoelen waar je na twintig minuten rugpijn van krijgt en verlichting die waarschijnlijk duurder is dan een complete gezinsauto.

De Polygon voelt duidelijk anders. Natuurlijk zullen de enorme vlinderdeuren uiteindelijk wel verdwijnen en zal de lichtshow aan de buitenkant een tandje minder spectaculair worden. Maar onder al die futuristische vormgeving zit opvallend veel techniek waar Peugeot al behoorlijk concreet over is. Dat geldt niet alleen voor het stuur, maar ook voor het interieur.

Het dashboard mag met pensioen

Terwijl vrijwel iedere autofabrikant elkaar probeert af te troeven met nóg grotere schermen, kiest Peugeot juist een verrassend andere richting. Het dashboard verdwijnt bijna volledig.

Alle informatie wordt rechtstreeks op de voorruit geprojecteerd via een groot Micro-LED-projectiesysteem. Eigenlijk een gigantische head-up display, waardoor je nauwelijks nog naar beneden hoeft te kijken. Dat oogt niet alleen futuristisch, het voelt ook logisch. Zeker nu auto's steeds meer software op wielen worden. En ik moet toegeven dat een interieur zonder een scherm zo groot als een flatscreen eigenlijk best verfrissend voelt.

Eén auto, meerdere persoonlijkheden

Nog zo'n typisch concept car-idee uit 2035 waar je stiekem enthousiast van wordt. Peugeot ziet deze Polygon niet als één vaste auto, maar als een platform dat je kunt aanpassen aan je stemming. Andere kleuren, andere bekleding, een ander stuur, andere wieldoppen... zelfs verschillende uitvoeringen van dezelfde auto behoren volgens Peugeot tot de mogelijkheden. Dat klinkt behoorlijk optimistisch. maar het onderliggende idee is best slim. Waarom zou je een auto na een aantal jaren zat zijn als je hem ook gewoon een nieuw gezicht kunt geven? Eigenlijk moeten we dit een concept-idee noemen, de car komt later.

Minder onderdelen, meer toekomst

Misschien wel de meest onderschatte innovatie zit op een plek waar je hem nauwelijks ziet.De Polygon bestaat uit veel minder onderdelen dan een traditionele auto. Stoelen worden grotendeels 3D-geprint, verschillende interieurdelen zijn gemaakt van gerecyclede materialen en veel componenten zijn eenvoudig te vervangen. Niet alleen handig voor de productie, maar ook voor onderhoud en duurzaamheid. Dat zijn waarschijnlijk de logische innovaties die je later vaak ongemerkt terugziet in productiemodellen.

Een concept car hoort ook een beetje te overdrijven

Natuurlijk is niet alles even realistisch. De lichtanimaties, de volledig transparante cabine en de enorme hoeveelheid personalisatie mogelijkheden voelen soms alsof Peugeot de ontwerpers van de Polygon maar één opdracht heeft gegeven, verras ons en iedereen. Dat is ook precies wat een concept car moet doen. Hij hoeft niet morgen op kenteken te staan en mag wat mij betreft vooral discussie oproepen. Mensen laten nadenken over de vraag hoe auto's er over tien jaar uitzien. Iedereen die dat niet begrijpt mag je ook nooit naar een conceptcar laten kijken. Probeer het je voor te stellen, dat is veel leuker.

En dan is er de testdrive

De vraag is eigenlijk maar één ding: wil je dit of wil je dit niet?

Natuurlijk wil je ook ervaren hoe het rijdt. Steer-by-wire in het echt, gemonteerd in een Peugeot 2008. Op een rotonde heb je nog maar een halve slag aan het stuur nodig, waar je normaal zo'n tweeënhalve slag maakt. Parkeren doe je met een kwartslag en een rijstrookwissel vraagt nauwelijks nog beweging. Het voelt vrijwel direct vertrouwd. Sterker nog, na twee rondjes achter het stuur slaat de nieuwsgierigheid om in overtuiging. Dit wil je eigenlijk meteen.

Het is een nieuwe stuurtechnologie waar acht jaar aan is gewerkt. Een opvallend concept dat vanaf 2027 werkelijkheid wordt. De grote vraag is natuurlijk: wat kies jij? Ga je voor een traditioneel stuur, of in het geval van Peugeot voor de i-Cockpit? Of kies je voor het Hypersquare, dat samenwerkt met Steer-by-Wire? Mijn keuze was na zestig seconden gemaakt. Peugeot is vooral benieuwd of iedereen daar net zo over denkt. Na een minuut voelt een rond stuur ineens verrassend... ouderwets.

Waarschijnlijk is dit de echte boodschap

Kijk je door alle futuristische details heen, dan blijft eigenlijk één conclusie over. De Polygon Concept gaat helemaal niet over deze auto. Hij gaat vooral over de auto's die hierna komen.

Het vierkante Hypersquare-stuur, de Steer-by-Wire-techniek, de nieuwe interpretatie van de i-Cockpit en de manier waarop Peugeot naar interieurdesign kijkt, dat zijn eecht geen losse ideeën meer. Het zijn de eerste bouwstenen van een nieuwe generatie Peugeot-modellen. Het merk heeft echt de ballen om hier dicht bovenop te gaan zitten. En dat is precies de reden vinden waarom wij dit misschien wel één van de meest interessantste concept cars vinden van de afgelopen jaren.

Niet omdat alles haalbaar is, maar meer omdat Peugeot opvallend eerlijk laat zien welke dromen het deze keer écht wil waarmaken. Lekker toch.