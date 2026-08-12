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Cybercab

Zo ziet Tesla's Cybercab er van binnen uit

Automotive12 aug , 9:20doorLaura Jenny
Is het AI of is het echt? Het lijkt het laatste te zijn: een video waarbij we een gouden Tesla Cybercab zien staan. Er wordt naar het interieur gekeken, mede omdat we dat eigenlijk nooit echt hebben gezien. Een medewerker van Tesla zou de deur van zijn zelfrijdende Tesla-taxi hebben laten staan terwijl de bolide bij een Supercharger stond te laden.

Tesla Cybercab

Wat opvalt op het scherm is dat er iets aanwezig is dat 'Rodeo controls' heet, maar ook knoppen die 'Short oops' en 'Long oops' heten. Geen idee wat daar zoal mee bedoeld wordt, maar waarschijnlijk heeft het te maken met het rapporteren van incidenten met de auto. Project Rodeo zou de naam zijn van het veiliheidsproject rondom de Cybercab. Hierbij zouden mensen die nu al als veiliheidschauffeurs in de auto's rijden iets langer de tijd nemen voor ze de auto handmatig overnemen.
Hieronder kun je zien hoe die Cybercab er aan de binnenkant uitziet. Mocht het niet werken, dan kun je ook direct op Reddit kijken (dank rcnfive).
An employee left the door open at a supercharger.
by u/rcnfive in teslamotors

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