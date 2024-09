De Tesla Cybercab wordt helemaal niet zo duur

Tesla Cybercab

De Robotaxi is geheel zelfrijdend en volgens Elon Musk maakt dit de prijzen om zo’n taxi te nemen ook aanzienlijk goedkoper. Zo stelt hij dat het straks net zo duur is om een ritje in de Cybercab te maken als in de bus. Dat maakt het een heel interessante manier van vervoer, want je hebt geen last van stinkende of schreeuwende medepassagiers, en je kunt net zo wijdbeens gaan zitten als je wil.

Nu moeten we een slag om de arm houden, want het is Elon Musk die het zegt en die doet vaker uitspraken die niet helemaal uitkomen. Of helemaal niet. Al zei hij het ditmaal ook niet zomaar uit het niets, maar het kwam voort uit een discussie op X over elektrische voertuigen die niet goed functioneren als het koud is. Dat klopt ook: je merkt dat de Tesla bijvoorbeeld toch wel wat aan batterij verliest wanneer het rond of onder nul graden Celsius is buiten.