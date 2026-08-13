Het moederbedrijf van Batavus, Sparta, Koga en Babboe is failliet en dat heeft grote gevolgen. Niet alleen zijn dit enorm grote fietsenmerken, maar het is ook nog eens Nederlands en dat maakt het nog verdrietiger dat Accell Group het niet heeft gehaald. Maar, als je zo’n fiets hebt, wat zijn dan je rechten

Batavus

Zolang je een fiets van deze merken hebt en alles gewoon nog goed gaat, is er niets te vrezen. Een fiets is een fiets en je kunt dus op meerdere plekken terecht om hem te laten maken. Wel zullen, als de merken inderdaad helemaal verdwijnen, de onderdelen op den duur op raken, naast dat je zal merken dat steeds minder plekken je kunnen ondersteunen. Het is dus wel wat meer gedoe, maar zolang je fiets het nog gewoon doet, is er niet direct veel actie die ondernomen moet worden.

In ieder geval hoef je je geen zorgen te maken over de garantie op je fiets: die blijft namelijk gewoon staan. Alleen is het wel belangrijk om te onthouden waar je de fiets ook alweer vandaan hebt. Heb je hem namelijk van een fietsenwinkel, dan moet die je fiets maken als er iets stukgaat wat nog zou moeten werken volgens de garantie. Echter is niet bekend hoe lang de garantie precies duurt, dat is meer op wat billijk wordt geacht per object.

Verdrietige zaak

Als je net een fiets bij deze merken hebt besteld en nog niet geleverd hebt gekregen, dan zit je in een lastig pakket. Je zal je aankoop op den duur moeten annuleren en dan je geld terugkrijgen. Dat heeft echter alles te maken met de levertijd. Soms kan dat wel 3 maanden zijn. Soms zijn er nog fietsen op voorraad, dus nu meteen je aankoop annuleren zou niet slim zijn. Niet alleen kun je mogelijk alsnog de fiets krijgen die je wil, maar je kunt ook kans hebben dat je dan je geld niet terugkrijgt.

Het is een verdrietige zaak dat zo’n gigantisch merk ten onder gaat. Voor de mensen die er werken, voor de fans, voor de fietsmarkt in het algemeen. Er is nog wel het een en ander geprobeerd om dat moment van faillissement zo lang mogelijk uit te stellen, maar er was toch geen houden meer aan, blijkt. In ieder geval weet je nu wat de risico’s zijn als je zo’n fiets hebt, of als je zo’n fiets nu zou kopen. Sommige dingen zijn nog niet helemaal duidelijk, maar dat zal ook met de tijd komen vanuit een curator bijvoorbeeld.

Het is namelijk nog wel de vraag hoe het zit met bepaalde digitiale mogelijkheden, waarbij je bijvoorbeeld met een app of een cloud te maken hebt: hoe lang wordt dat ondersteund? Vaak wordt er wel een oplossing voor gevonden, maar hierover is nog wel wat onzekerheid.