E-bikemerk Cowboy laat je gamen op de fiets

Waar fitnessmerk Fitbit juist heeft gekozen om de wedstrijdjes tegen anderen uit de app te halen, daar kiest e-bikemerk Cowboy er juist voor. In de app van je Cowboy-fiets is een nieuw gedeelte te vinden dat In-Ride Games heet en hierdoor kun je het al fietsend opnemen tegen anderen. Wel op vrij indirecte wijze.

Cowboy

Cowboy kunnen als ze zich bijvoorbeeld op een fietspad bevinden kiezen voor drie verschillende spellen: Race, Burn en Push. Race betekent dat je tegen andere gebruikers met een soortgelijk profiel racet in een sprint van 500 meter, waarbij je hoe beter je het doet, hoe moeilijkere vijanden tegenover je krijgt. Dit is uiteraard allemaal virtueel, op jouw gefiets (en dat van de andere persoon) na. Cowboy legt vast hoe jij het hebt gedaan op jouw fietspad, en hoe de ander het doet op zijn fietspad waarbij je dan uiteindelijk ziet wie er heeft gewonnen.

Burn is een calorieënsloper, want hierbij moet je in een minuut zoveel mogelijk calorieën verbranden. Het eerste level is vier calorieën, terwijl je er een dikke 23 verliest als je level twintig haalt. Als je het haalt, want dat is wel een flinke uitdaging. Push is een derde en laatste spel, waarin je zo hard mogelijk moet trappen voor vijftien seconden. Houd je het op een bepaalde waarde, dan ga je door naar het volgende level.

Connect-software

Natuurlijk klinkt het wel tegenstrijdig: je telefoon erbij pakken op een fietspad. Het is zelfs tegen de wet. Het idee is dat je even stopt met fietsen, de modus aanzet, en dan gaat fietsen, dus het is niet de bedoeling dat je al fietsend met die spellen klooit. De afleiding wordt ook tijdens het fietsen minimaal, zegt Cowboy. De nieuwe functie maakt gebruik van de Connect-software van Cowboy, dat ook een nieuw diefstalalarm krijgt voor abonnementhouders.

Wij zijn te spreken over het Rider Dashboard, waarmee je die In-Ride prestaties nu ook kunt zien. Doe je het goed, dan komt het op dit belangrijke dashboard te staan.

Belgisch merk

Cowboy is een Belgische e-bikemerk dat fietsen maakt die net als VanMoof-fietsen werken op basis van trapkracht. Hoe harder je trapt, hoe harder je gaat. Het is dus niet zo dat je een motor aanzet die je op een hoog niveau gaat helpen: de motor helpt op basis van hoe je trapt. Het voordeel is dat fietsen hierdoor veel meer voelt als fietsen, in plaats van meetrappen met de motor. Enkele voorbeelden van Cowboy-fietsen zijn de Cross en de Cruiser, die verkrijgbaar zijn voor een prijs van tussen de 2500 en 3500 euro.