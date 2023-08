Afsleepdienst voor e-bikes van start in Amsterdam

Het is nog een pilot, maar Cortina startte deze week met een afsleepdienst voor ‘gestrande’ of defecte e-bikes. In eerste instantie is de service, die ook beschikbaar is voor mensen die geen elektrische fiets van Cortina hebben, alleen in Amsterdam beschikbaar, tussen 10 en 18 uur overdag. De pilot duurt vooralsnog alleen deze week. Daarna, vanaf 8 augustus, is de sleepdienst officieel beschikbaar in Amsterdam, binnen de ring (A10), met uitzondering van Amsterdam-Noord.

Op sleeptouw

Het idee achter de sleepdienst voor e-bikes is simpel. Net als auto’s krijgen ook e-bikes wel eens te maken met pech onderweg. Een accu die leeg, of defect, raakt. Of een fiets die plots blokkeert, het kan allemaal voorkomen. Dan is het handig als je hulp kunt inroepen. Veel mensen zullen wellicht een beroep kunnen doen op familie, vrienden of een collega, maar dat geldt niet voor iedereen en die hebben waarschijnlijk ook niet altijd tijd.