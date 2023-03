Amsterdam wil maximumsnelheid voor e-bikes

Als je door Amsterdam loopt of rijdt dan kun je natuurlijk niet ontkomen aan de duizenden fietsers, scooters en brommers die kriskras door de stad kruisen. En dan zijn er ook nog de e-steps en e-bikes. Die eerste categorie heeft al een technische snelheidslimiet, los van het feit dat de meeste van die stepjes nog niet de openbare weg op mogen. Voor e-bikes bestaat er nog geen snelheidslimiet. Dat gaat, als het aan de gemeente Amsterdam ligt, veranderen en mogen e-bikes straks nog maar maximaal 20 km/h rijden.

Tweewieler chaos in steden

E-bike rijders rijden vaak ‘vol gas’ – of beter gezegd met volle ondersteuning – over wegen en fietspaden. Daarbij kunnen ze, net zoals de speed-pedelecs die een kenteken hebben en tot de categorie ‘bromfietsen’ behoren, snelheden van boven de 40 km/h halen. Rijd je op een brom- of snorfiets, dan moet je een helm op. Op een gewone e-bike is dat niet verplicht (maar wel verstandig). Al die verschillende tweewielers op fiets- en rijbanen zorgen nogal voor wat onveilige verkeerssituaties en de nodige chaos.

De gemeente Amsterdam wil daar wat aan doen. Daarom heeft de verkeerswethouder, Melanie van der Horst, het plan opgevat om een maximumsnelheid voor e-bikes in te stellen: 20 km./h. Nu is de handhaving van een dergelijke regel een uitdaging op zich. Gewone e-bikes hebben immers geen kenteken en er zijn ook e-bikes die nauwelijks nog van een standaard fiets (zonder elektrische ondersteuning) te onderscheiden zijn.