Cowboy introduceert innovatie voor e-bikes: wat helpt het?

Daar denkt Cowboy (blijkbaar kent Belgie ook veel tegenwind) nu een oplossing voor te hebben gevonden. Ze geven zelf aan dat ze je willen laten voelen alsof de aarde plat is. Want ja, wat zijn andere momenten waarop je fiets veel weerstand krijgt: wanneer je bergen en heuvels opgaat. En laten ze dat nu wel wat meer hebben in Belgie. Ook daar is die AdaptivePower voor. Voelt de fiets dat er weerstand is, dan wordt er wat extra kracht bijgezet waardoor je blijft fietsen alsof je met een stralende zon zonder een zuchtje wind op een plat wegdek rijdt.

Cowboy is een fiets die zich laat vergelijken met de VanMoof. Geen versnellingen of standen om je fiets in te zetten, maar gewoon gaan fietsen. Hoe meer druk je zet, hoe meer hulp je krijgt van de fiets, waardoor je als een razende door de stad kunt racen. Heel handig, maar net zoals fietsen met verschillende standen en versnellingen, is en blijft het een uitdaging als die lekker Hollandse tegenwind (die er altijd lijkt te zijn) weer de kop opsteekt. Dan kun je nog zo worden geholpen door de elektriciteit, de prestaties zijn vaak toch net even minder.

Cowboy 4

Cowboy 4 is de fiets die hiermee is uitgerust (plus 4ST). Het zijn speciale sensoren die moeten gaan waarnemen of er meer druk is. Het is daarbij niet zo dat de fiets gewoon heel veel meer kracht geeft: hij past dat aan aan de hoeveelheid wind en het percentage steilheid van de heuvel. Dat kan het onder andere door een gyroscoop en een versnellingsmeter, die naast die sensoren hard werken om het wel en wee van de fiets in de gaten te houden. Het klinkt goed: als het keihard regent of sneeuwt (zoals we de afgelopen dagen veelvuldig hebben gezien), keihard kunnen doorfietsen.

Toch kun je je ook afvragen of het wel veilig is: ga je niet te hard een heuvel op en ga je niet te hard als het waait en sneeuwt, waardoor je misschien keihard valt omdat het glad is. Heb je nog wel genoeg controle over de fiets wanneer je AdaptivePower aan hebt? Gelukkig kun je wel zien wanneer het systeem is ingeschakeld, want de app laat een rode kleur zijn om dit aan te geven. Daarnaast vragen mensen zich af hoe deze krachtmodus invloed heeft op de batterijduur. Volgens Cowboy zullen de meeste fietsen er weinig last van hebben, wat vooral is omdat AdaptivePower heel kort is ingeschakeld. Je rijbereik moet dus niet veel afwijken.