De e-bike is allang niet meer alleen iets voor 60-plussers. Nieuwe cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), geanalyseerd door fietsspecialist AGU, laten zien dat jongeren en studenten de elektrische fiets in rap tempo omarmen - en daarmee ook fors grotere afstanden afleggen.

De cijfers

Jongeren van 12 tot 17 jaar leggen op de e-bike gemiddeld 69 procent langere afstanden af per rit dan op een gewone fiets. Een gemiddelde e-bike rit van een scholier bedraagt 6,7 kilometer, tegenover 2,9 kilometer op een gewone fiets. In 2024 gebruikt een kwart van de jongeren in die leeftijdsgroep minimaal enkele keren per week een e-fiets.

Ook onder studenten neemt het gebruik toe. Uit de KiM-publicatie ' De student als reiziger ' blijkt dat het e-bike gebruik onder mbo-studenten grofweg verdubbelde in de periode 2018-2019 tot 2022-2023. Bij hbo- en wo-studenten groeit het gebruik ook, maar gematigder. Het totale aandeel e-bike onder studenten ligt nog onder de tien procent, maar de richting is duidelijk.

Breder dan alleen studenten

De groei beperkt zich niet tot jongeren. Het aandeel van de e-bike in de totale fietsafstand in Nederland steeg van 8 procent in 2014 naar 38 procent in 2023. Nederlanders leggen gemiddeld 405 kilometer per jaar af op de e-bike, tegenover 115 kilometer in 2014. In diezelfde periode daalde het gebruik van de gewone fiets van 950 naar 660 kilometer per persoon.

De snelste groei in e-bike gebruik zit inmiddels bij de leeftijdsgroep van 18 tot 49 jaar. Het KiM verwacht dat het e-bike gebruik tot 2030 nog eens met 40 procent toeneemt.

Hogere snelheid, groter risico

Die verschuiving heeft ook een keerzijde. Wie vaker en verder fietst, rijdt vaker in spitsverkeer, regen of donker - en bij een hogere snelheid.

De e-bike heeft fietsen ingrijpend veranderd: hogere snelheden, langere ritten en vaker onderweg in druk verkeer of slecht weer. Dan nemen ook de gevolgen van een val toe. Wie regelmatig op een e-bike stapt, zou een helm net zo vanzelfsprekend moeten vinden als fietsverlichting in het donker." Jan Wilgenburg, fietskleding expert bij AGU: "."

Een helm is in Nederland niet verplicht voor gewone e-bikes, maar kan de kans op ernstig letsel bij een val aanzienlijk verkleinen.