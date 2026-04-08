Skoda heeft een fietsbel gemaakt. Nu klinkt dat al als een 1 april-grap, maar wacht maar tot je hoort wat hij kan: houd je noise-canceling oordopjes vooral lekker in, want het geluid gaat dwars door die oordopjes heen. En het is geen 1 april-grap. Deze fietsbel bestaat echt.

Fietsbel die andere fietsers sowieso horen

Automerk Skoda heeft een frequentie gevonden die actieve ruisonderdrukking simpelweg niet kan verwijderen, waardoor je als fietser toch hoort dat iemand iets aan je kenbaar wil maken. De bel heet Skoda DUOBELL en je kunt hierdoor veel veiliger fietsen.

Het is immers niet verboden om met noisecanceling oordopjes of een koptelefoon op rond te fietsen en hierdoor kan het wel eens gebeuren dat je iemand niet hoort bellen. Nu kun je er voor de veiligheid beter voor kiezen om je oordopjes in ieder geval op awarenessmodus te zetten of niet zo luid, zodat je nog wel iets van je omgeving meekrijgt, maar zo niet, dan bestaat er nu in ieder geval een fietsbel die jouw rust gewoon doorbreekt.

Wanneer de bel verkrijgbaar is is nog afwachten, maar er zijn ongetwijfeld veel mensen die daar wel oren naar hebben. En zo niet, dan horen ze hem dus alsnog.