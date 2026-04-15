Het aantal fietsongevallen in Nederland blijft stijgen en dat zorgt voor groeiende zorgen. Daarom zet het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opnieuw in op een landelijke campagne om het dragen van fietshelmen te stimuleren. De boodschap is duidelijk: een helm moet net zo normaal worden als een gordel in de auto.

Nieuwe campagne moet gedrag veranderen

De campagne “Zet ‘m op” gaat opnieuw van start en richt zich dit jaar vooral op ouders en jonge fietsers. Het doel is om van jongs af aan duidelijk te maken dat een fietshelm geen uitzondering is, maar de standaard.

Volgens de initiatiefnemers spelen ouders daarin een sleutelrol. Door zelf een helm te dragen en dit actief te stimuleren, kunnen zij direct invloed uitoefenen op het gedrag van hun kinderen.

Fietsen blijft populair, maar risico groeit

Nederland is een fietsland, maar die populariteit heeft ook een keerzijde. Het aantal ongelukken neemt toe en de impact is groot.

In 2025 belandden naar schatting:

80.900 fietsers op de spoedeisende hulp

bijna 1 op de 5 liep hersenletsel op

Juist dat laatste maakt de discussie rond fietshelmen steeds urgenter. Hoofdletsel is een van de meest voorkomende en ernstige gevolgen van een val.

Helm moet net zo normaal worden als een gordel

De overheid wil dat het dragen van een helm vanzelfsprekend wordt. Niet alleen voor sportieve fietsers, maar juist ook voor dagelijks gebruik:

woon-werkverkeer

kinderen naar school brengen

recreatieve ritjes

e-bike gebruik

De boodschap: een helm beperkt je niet, maar beschermt je.

Politieke druk neemt toe

Volgens minister Vincent Karremans is de situatie zorgwekkend en vraagt die om actie.

"De stijging van het aantal fietsongevallen gaat schrikbarend snel omhoog: dat laten de cijfers van VeiligheidNL nu zien, en vorige week benadrukte het CBS dat ook. Daarom gaan we aan de slag met een vernieuwde verkeersveiligheidsaanpak. Bij het vallen krijgen veel fietsers een klap op hun hoofd, dus kan een helm vaak een groot verschil maken. Met de campagne Zet ‘m Op! zetten we ons de komende weken extra in om de meerwaarde van de fietshelm te benadrukken."

De campagne maakt deel uit van een bredere aanpak om verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren.

Ambitie: kwart van de fietsers met helm

De campagne wordt ondersteund door VeiligheidNL, Veilig Verkeer Nederland, ANWB, BOVAG, RAI Vereniging, Artsen voor Veilig Fietsen, Interpolis, Verbond van Verzekeraars, en diverse provincies en gemeenten. Samen streven zij naar een duidelijke doelstelling: in 2035 moet minstens 25% van de fietsers een helm dragen. Dat is een flinke stap, want momenteel ligt dat percentage aanzienlijk lager.

Conclusie

Fietsen blijft een van de meest gebruikte vervoersmiddelen in Nederland, maar de risico’s nemen toe. Met deze campagne probeert de overheid het gedrag van fietsers structureel te veranderen. Of dat lukt, hangt vooral af van hoe snel de norm verschuift. Want pas als een fietshelm net zo vanzelfsprekend wordt als een autogordel, zal het aantal ernstige ongelukken echt dalen.

Vandaag is het de Dag van de Fietshelm

Niet toevallig: vandaag, 15 april 2026, is het de vijfde Landelijke Dag van de Fietshelm. Een initiatief van Artsen voor Veilig Fietsen, de Hersenstichting en het HersenStrijd fonds, dat in 2022 voor het eerst werd gehouden. Door het hele land vinden vandaag activiteiten plaats bij scholen, werkgevers en ziekenhuizen. Het officiële startsein van de campagne wordt gegeven op een basisschool in Den Haag. Een helm verkleint de kans op ernstig hoofdletsel met 60%, en de kans op dodelijk hoofd- of hersenletsel met maar liefst 70%. Als iedere Nederlander een helm zou dragen, zijn er naar schatting 85 verkeersdoden en 2.500 tot 2.600 ernstige verkeersgewonden minder per jaar.