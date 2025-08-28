Jongeren moeten eraan geloven: helm verplicht op e-bike

Jongeren op fatbikes zouden zodanig vaak zorgen voor ongelukken met zwaar hersenletsel tot gevolg, dat ze straks een helm op moeten op alle e-bikes. Nu is het ook zeker niet alleen een probleem van fatbikes, dus dat de overheid geen goed onderscheid kan maken tussen de ene of de andere elektrische fiets is waarschijnlijk maar beter. De helmplicht gaat in vanaf 2027.

Helmplicht

De helmplicht voor e-bikes geldt alleen voor mensen onder de achttien jaar. De overheid hoopt hiermee te zorgen dat er minder zwaar hersenletsel op de eerste hulp binnenkomt door fietsongelukken. Dit is de afgelopen tijd enorm toegenomen. Het is om die reden dat de fietshelm sowieso de laatste tijd volop wordt gepromoot, met onder andere de actie ‘Zet ‘m op’. Nu is er dus echt wetgeving, al is die wel alleen voor mensen onder de achttien en geldt het vanaf 2027.

Het is niet charmant, zo’n fietshelm, want je ziet er al gauw uit als een champignon, dus het is afwachten wat jongeren doen tegen de tijd dat het ingaat. Het is voor sommigen lange tijd de reden geweest om juist de e-bike te pakken: zodat ze geen brommerhelm op hoefden die hun kapsel ruineerde. Gaan jongeren straks dan toch weer op de gewone fiets, of komt er iemand met een fietshelm die straks net zo hip wordt als een Stanley Cup? Dat is afwachten.

Spoedeisende hulp

In ieder geval is het aantal slachtoffers onder elektrische fietsers op de spoedeisende hulp verdubbeld tussen 2020 en 2024, dus daar is zeker winst te halen. Vooral de categorie 12 tot 18 jaar wordt vaker gezien in het ziekenhuis. In 2020 belandden er 0 fatbike-rijders op de eerste hulp, in 2024 waren dat er 301.

Wel heeft de politie gedeeld dat het zich zorgen maakt over de handhaving: is er wel genoeg capaciteit aan agenten in dit werk te doen? Er zijn nog steeds veel vragen die openstaan en die in de komende jaren moeten worden beantwoord.