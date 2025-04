Een fietshelm: waarom dragen we die in Nederland niet?

De ene organisatie pleit ervoor, de andere vindt het betutteling, weer iemand anders denkt dat mensen het vooral zelf moeten bepalen: het dragen van een fietshelm. Volgende week vindt de ‘Dag van de Fietshelm’ voor de vierde keer plaats. Broodnodig, stellen artsen en de Hersenstichting, want er komen steeds vaker mensen met ernstig letsel binnen op de Eerste Hulp. Maar, waarom is die fietshelm dan toch zo onpopulair?

Fietshelm dragen

In de auto moet je een gordel om, maar als het de regel niet was, dan vragen we af hoe veel Nederlanders de veiligheidsriem zouden dragen. Als het om onze eigen veiligheid gaat, dan vinden we het soms moeilijk om daar goed mee om te gaan. Bang om een aansteller gevonden te worden, dat is zeker iets dat meespeelt in het hoofd van de nuchtere Nederlander. Het hele ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ is hier waarschijnlijk ook van toepassing.

Als je erover nadenkt is het eigenlijk gek dat we als het om onze eigen veiligheid gaat, zo tegendraads zijn: wat heb je immers te verliezen door een helm op te zetten als je gaat fietsen? Associëren we het te veel met buitenlandse fietsers of mensen die hele fietsvakanties doen, in plaats van een stukje trappen naar de supermarkt? Of vinden we dat fietsen zo diep in ons DNA zit dat we het niet nodig hebben? Artsen op de Eerste Hulp zien dat toch anders. Vroeger, toen je nog keihard zelf moest trappen, was er nog iets voor te zeggen: dan kwam je toch wat minder hard tegen iets aan. Maar vandaag de dag met e-bikes is het fietslandschap veranderd. Onze cultuur? Die niet.