Na regelgeving voor fatbikes staat de skinnybike al klaar

Nu de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen om alleen fatbikes te belasten met extra regels, zoals een minimumleeftijd en helmplicht, zien fabrikanten van legale fatbikes zich genoodzaakt direct fietsen te ontwikkelen die weer net buiten die regels vallen. “De door Caroline van der Plas geopperde skinny bike spreekt ons aan,” aldus Niels Willems, woordvoerder van het convenant veilige-fatbikes.nl. “Gaan we doen, we kunnen niet anders.”

Voorstellen Tweede Kamer lossen niets op

“Wat de Tweede Kamer met dit voorstel bereikt is dat we nieuwe e-bikes ontwikkelen waar opnieuw veel vraag naar zal zijn, maar waar de minimumleeftijd en helmplicht niet voor gelden,” legt Willems uit. “Je gaat dan voor de derde keer het probleem verplaatsen. Eerst van de snorfiets naar de fatbike en met de nieuwe regels naar een nieuw type e-bike.”

‘Fatbikes’ die geen fatbikes zijn

Voorstel is om de uiterlijke kenmerken dan in de wet vast te leggen. Denk aan de breedte van de band, bij fatbikes zo’n 10 cm of de lengte van het zadel. Plus dat het zadel niet in hoogte verstelbaar is. “We kunnen nu al de coole skinny bike leveren,” meldt Michael Fiering van Knaap Bikes bij zijn fatbike met dunne banden waarvoor de regels niet zullen gelden. Willems van Brekr: “Onze fatbike heeft al zadelhoogteverstelling, dat is standaard. Ook de bandenmaat is anders. Nu nog uniek maar dat zal met dit voorstel van de Tweede Kamer niet lang duren.”

Pieter van Beusekom van Phatfour is stellig: “We ontwerpen en bouwen fietsen in Nederland die mensen willen kopen. Als de Tweede Kamer een deurtje dicht doet, dan maken we een ander deurtje open. We moeten fietsen bouwen die we ook kunnen afzetten en gaan om de regels heen werken. Natuurlijk blijven we legale fietsen bouwen zoals we nu al doen. E-bikes die voldoen aan de Europese normen (EPAC) en Nederlandse wetten.“