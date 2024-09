Straks mag je misschien pas vanaf 16 jaar op een fatbike

De politiek is het afgelopen week eens geworden over een heikel punt: een minimumleeftijd voor de fatbike moet er eigenlijk wel komen. Eerst was de PVV nog op tegen: dat meende dat handhaving voldoende was, maar het is nu van gedachte veranderd. Hiermee is een meerderheid van de Tweede Kamer voor een leeftijdsgrens op de dikke e-bikes.

Minimumleeftijd fatbikes

Bovendien sluiten veel organisaties zich erbij aan. Veilig Verkeer Nederland juicht het toe, fabrikanten zijn erover te spreken en ongetwijfeld zullen veel ouders ook opgelucht ademhalen. Fatbikes worden veelvuldig opgevoerd, zorgen dat kinderen in zware ongelukken terechtkomen en de accu’s kunnen ook nog heel onveilig zijn.

Het is anno 2024 niet altijd leuk om een fatbike te hebben, want naast de zojuist genoemde punten worden ze niet alleen verketterd: ze worden ook gestolen bij het leven. Het is dus moeilijk om ze te verzekeren. Jammer, want het zijn ontzettend leuke fietsen die heel comfortabel zijn en ook op de toegestane 25 kilometer per uur heerlijk over de weg suizen.

Je moet toch echt een hekel aan je kind hebben als je het #fatbike geeft 🤷🏻 pic.twitter.com/bDQhqwJU43 — 𝗝𝗲𝗻𝗻𝗲𝗽𝗲𝗻 (@jenzand) August 31, 2024

Jonge mensen met hersenletsel

Alleen blijken de fietsen vooral voor jonge mensen minder geschikt. Niet alle jonge mensen, maar het is nu eenmaal zo dat jongeren vaker risico’s nemen en de gevolgen van acties minder goed kunnen inschatten. Meer dan de helft van de ernstige ongelukken met fatbikes zijn met jongeren van 10 tot 14 jaar en 25 procent komt eruit met hersenletsel. Dat die fietsen niet te verzekeren zijn of vaak worden gestolen, dat is dan niet meer zo interessant: het is vooral de enorme toename in ernstige fietsongelukken.

Wel is er nog een andere kant. Onze minister van verkeer wil liever niet aan zo’n leeftijdsgrens, want dat kan zorgen dat jongeren helemaal niet meer naar school fietsen. Anderen zeggen juist dat zo’n minimumleeftijd ideaal is voor alle elektrische fietsen: anders sijpelt het probleem straks door van de fatbike naar de e-bike. Het is immers niet alsof je een e-bike niet kunt opvoeren…

Voor de minister is het gewoon een fiets en hoeven er geen extra maatregelen te worden genomen om ellende te voorkomen. De praktijk is net ietsje anders. Ik zou als ouder heel goed nadenken voordat ik een (jong) kind een fatbike cadeau doe. https://t.co/GPLrzgdaaq — Gertjan Kleinpaste (@GKleinpaste) August 31, 2024

Waar ligt de grens?

Maar goed, stel dat er een leeftijdsgrens komt. Waar moet die dan liggen? 16 jaar wordt het vaakst genoemd en dat getal komt niet uit de lucht vallen. Aangezien de fietsen vaak worden opgevoerd en dan 45 kilometer per uur kunnen, net als een bromfiets, stellen meerdere partijen dat dit de minimumleeftijd moet zijn. En daar komt bij dat er dan een helmplicht moet komen. Er zijn ook organisaties die willen dat mensen niet meer met zijn tweeën op die fatbikes mogen rijden.

Er is nog veel te discussiëren over dit onderwerp en dat is ook precies wat de Tweede Kamer gaat doen half september. Voordat er wetgeving is over fatbikes zijn we waarschijnlijk veel maanden, misschien wel jaren, verder. Vooralsnog kun je dus lekker rondzoeven op deze dikke fietsen, maar wees voorzichtig met zowel het rijden als het parkeren.