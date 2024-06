Elektrische fietsers rijden vaker door rood

Met een toename in berichten over fatbikes die ongelukken veroorzaken (of preciezer: de jonge mensen die er veelal op rijden), zou je het niet denken, maar e-bike-gebruikers schijnen zich bovengemiddeld veilig te voelen. Dat terwijl ze zich ook vaak als een koning van de weg gedragen: ze rijden vaker door rood.

Elektrische fietsers

Elektrische fietsers in Nederland voelen zich prima op de fiets, als het om veiligheid gaat. Dit blijkt uit onderzoek onder 2000 Nederlanders in opdracht van Upway, een bedrijf dat elektrische fietsen refurbished. Elektrische fietsen zijn populair in ons land, al komen er de laatste tijd ook wat meer berichten online over de stabilisatie van de verkoopcijfers van e-bikes. We blijken er de afgelopen jaren massaal aan te zijn gegaan, waardoor we de laatste tijd wat minder behoefte hebben om er een te kopen.

Mensen die een e-bike hebben, blijken er ook vrij fanatiek mee aan de slag te gaan. 39 procent van de eigenaren van zo’n tweewieler gebruikt het wekelijks. 94 procent van alle e-bikers voelt zich bovengemiddeld veilig in het verkeer, en dat is meer dan hoe veilig mensen op een gewone fiets zich voelen. Opvallend, want je gaat op een gewone fiets toch een stukje langzamer -meestal-, waardoor je een ongeluk eerder zou moeten kunnen omzeilen. Aan de andere kant kunt je met een e-bike weer eerder uit een benarde situatie wegkomen omdat je fiets snel gas bij kan geven.

E-bike rijdt vaak veel te hard, vaak betrokken bij ongevallen, en rijden vaak door rood licht met airpods in https://t.co/GstQM5sz1u — David (@djngsmo) November 17, 2022

Elektrische bakfietsen

E-bikes zijn populair onder zowel jong en oud, omdat ze een groot gebruiksgemak, je er sneller mee op je bestemming komt en omdat mensen zich geïnspireerd voelen om er grotere afstanden mee af te leggen. In het geval van elektrische bakfietsen is ook het feit dat het fungeert als een soort auto een grote reden om ervoor te kiezen. Er kan immers veel in de bak, zoals de kinderen, de boodschappen, enzovoort. Al moeten we zeggen dat een e-bike ook al een heel goede is in plaats van een auto: je kunt er genoeg tassen aanhangen.

Een helm dragen, daar lijken we niet erg warm voor te lopen. Op een gewone fiets draagt 10 procent van de mensen een helm: op de e-bike is dat 15 procent. Maar: het onderzoek leest ook: “Elektrische fietsers negeren vaker een rood licht (36%) dan de gemiddelde ‘gewone’ fietser. Gevaarlijke situaties met gebruikers van elektrische fietsen hebben te maken met een te hoge snelheid (31%), onoplettendheid (15%) of gebrek aan controle (13%). ‘Gewone’ fietsers creëren soms gevaarlijke situaties door een overtreding van verkeersregels (21%), onoplettendheid (28%) of fietsen waar het niet mag (11%).”

Uiteindelijk voelt 57 procent van de e-bikers zich op een elektrische fiets veiliger dan op de gewone fiets. Toch bijzonder, want blijkbaar zorgt dat elektrische deel van de fiets wel voor het creëren van onveilige situaties door dat door rood rijden..