De DuckDuckGo-zoekmachine laat je AI-content vermijden

Online02 jun , 15:38doorMichel Musters
Kun je door de AI-bomen het bos niet meer zien wanneer je op Google iets opzoekt? De DuckDuckGo-zoekmachine geeft je de mogelijkheid alle AI-content weg te filteren. Het is nu nog makkelijker om een extensie voor je browser te installeren en altijd van de zoekmachine gebruik te maken.
De grote techbedrijven zetten massaal in op kunstmatige intelligentie. Ook Google heeft de AI-goudkoorts, en wanneer je de zoekmachine van het bedrijf gebruikt, krijg je bovenaan eerst een AI-antwoord op je vraag te zien. Erger is nog dat er met AI gemaakte content in de daadwerkelijke zoekresultaten staat, waardoor je nooit zeker weet of de teksten die je leest of foto’s die je bekijkt door een mens zijn gemaakt, of door AI.
AI-content wegfilteren

De DuckDuckGo-zoekmachine bestaat al jaren, maar de laatste tijd is het enorm aan populariteit aan het winnen doordat het een optie biedt om AI weg te filteren in je zoekresultaten. De DuckDuckGo-zoekmachine was al ideaal voor je privacy, aangezien je zoekgeschiedenis wordt bijgehouden, en je kunt er ook zeker van zijn dat je zoekresultaten zo eerlijk en transparant mogelijk zijn, aangezien iedereen die dezelfde zoektermen gebruikt precies dezelfde objectieve resultaten te zien krijgt.
De mogelijkheid om in je resultaten geen AI-content te krijgen, zorgt er echter voor dat steeds meer mensen uitwijken naar DuckDuckGo. Volgens het bedrijf krijg je helemaal geen met AI gemaakt zoekresultaten te zien, in ieder geval geen antwoorden die met AI zijn geformuleerd. Alle met AI gemaakte foto’s compleet wegfilteren kan de zoekmachine niet beloven, maar je krijgt wel beduidend minder AI-foto’s in je resultaten te zien.

Extensie voor Chrome en Firefox

Wanneer je in je browser via de adresbalk naar een zoekterm zoekt, krijg je echter meestal antwoorden van Google. Om het jezelf wat makkelijker te maken en er voor te zorgen dat je hier niet meer over na hoeft te denken, kun je nu heel gemakkelijk een browserextensie van DuckDuckGo voor Chrome en Firefox downloaden.
Dat zorgt er voor dat DuckDuckGo je standaard zoekmachine wordt. Het is extreem gemakkelijk om dit te doen: ga naar de DuckDuckGo-zoekmachine en klik op ‘Add our No-AI Search Extension’. Vervolgens ga je naar een aparte pagina waar je de extensie voor Chrome en Firefox kunt downloaden.
Het legt het bedrijf achter DuckDuckGo bepaald geen windeieren: men heeft aangekondigd dat de zoekopdrachten via de zoekmachine zijn verdrievoudigd sinds Google eerder dit jaar zijn AI-update voor hun zoekmachine uitrolde. En aangezien de meeste bedrijven alleen maar meer op AI gaan leunen, biedt DuckDuckGo een prima alternatief voor iedereen die het niet zo heeft op AI-content.

