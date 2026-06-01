Online bewijzen wie je bent, blijft voor veel mensen een noodzakelijk kwaad. Een kopie van je identiteitsbewijs uploaden, inloggen via een bankomgeving of weer een nieuw account aanmaken: het zijn stappen die vaak meer frustratie dan vertrouwen opleveren. Daar wil itsme verandering in brengen.

De populaire Belgische identificatie-app lanceert vandaag officieel in Nederland en neemt daarbij een opvallende positie in. itsme wordt namelijk de opvolger van iDIN , de identificatiedienst die jarenlang door Nederlandse banken werd gebruikt voor online identificatie.

Voor miljoenen Nederlanders kan dat betekenen dat online identificeren de komende jaren een stuk eenvoudiger wordt.

Wat is itsme precies?

itsme is een digitale identiteitsapp waarmee je online kunt bewijzen wie je bent zonder telkens opnieuw documenten te uploaden of aparte verificatieprocessen te doorlopen.

Na een eenmalige registratie kun je via de app inloggen, je identiteit bevestigen of toestemming geven voor het delen van bepaalde gegevens. Dat gebeurt met een pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning

Volgens itsme duurt een verificatie vaak niet langer dan enkele seconden.

In België is het al bijna net zo normaal als DigiD

Voor Nederlanders is de naam misschien nieuw, maar in België is itsme inmiddels uitgegroeid tot een van de meest gebruikte digitale diensten van het land.

Meer dan 80 procent van de volwassen bevolking gebruikt de app. Dagelijks worden meer dan één miljoen identificaties uitgevoerd bij zowel commerciële bedrijven als overheidsdiensten.

Daardoor heeft de app in België een positie gekregen die enigszins vergelijkbaar is met DigiD in Nederland.

Waarom komt itsme juist nu naar Nederland?

De komst van itsme valt samen met een groeiende bezorgdheid over online veiligheid. Uit onderzoek dat het bedrijf liet uitvoeren blijkt dat:

68% van de Nederlanders zich online onveilig voelt

61% zich zorgen maakt over hacks en datalekken

40% ooit te maken kreeg met een datalek

25% zegt dat iemand zonder toestemming toegang kreeg tot een account

87% minder verschillende inlogmethodes wil gebruiken

Volgens itsme ligt de uitdaging daarom niet meer bij de technologie zelf, maar bij vertrouwen en gebruiksgemak.

Opvolger van iDIN

De belangrijkste reden dat itsme direct relevant wordt voor Nederland, is de overname van iDIN eind 2025. Daardoor krijgt het bedrijf toegang tot een bestaand netwerk van organisaties die al gebruikmaken van digitale identificatie. Onder meer a.s.r., PostNL, BKR en PSV behoren tot de organisaties die al genoemd worden als gebruikers van het platform.

Waar iDIN jarenlang vooral een oplossing van Nederlandse banken was, wil itsme uitgroeien tot een breder Europees identificatieplatform.

Meer controle over je persoonsgegevens

Een van de belangrijkste verschillen met traditionele verificatiemethoden is dat gebruikers volgens itsme meer controle krijgen over hun gegevens. Wanneer een organisatie informatie opvraagt, zie je precies:

welke organisatie de aanvraag doet

welke gegevens worden opgevraagd

waarom die gegevens nodig zijn

Vervolgens beslis je zelf of je toestemming geeft.

Dat sluit aan bij een bredere Europese ontwikkeling waarbij gebruikers meer grip moeten krijgen op hun digitale identiteit.

Voorbereid op de Europese digitale identiteit

De timing van de Nederlandse introductie is niet toevallig.

De Europese Unie werkt momenteel aan de invoering van de EU Digital Wallet, een digitale identiteitsportemonnee waarmee burgers zich straks in heel Europa kunnen identificeren.

Volgens itsme voldoet de app al aan het hoogste Europese betrouwbaarheidsniveau voor digitale identificatie. Daardoor moet de dienst straks ook kunnen samenwerken met de nieuwe Europese digitale identiteit.

Dat maakt de lancering groter dan alleen een vervanger voor iDIN. Het is ook een eerste stap richting een Europees systeem voor digitale identificatie.

Waarom dit interessant is

Voor veel mensen klinkt digitale identificatie misschien niet als het spannendste tech-onderwerp van het jaar. Toch raakt het vrijwel iedereen.

Steeds meer diensten vragen om een betrouwbare manier om online vast te stellen wie er achter een scherm zit. Tegelijkertijd groeit de weerstand tegen het delen van identiteitsbewijzen, wachtwoorden en persoonsgegevens.

Als itsme erin slaagt om de eenvoud van een app te combineren met het vertrouwen van een bank- of overheidscontrole, kan het uitgroeien tot een van de belangrijkste digitale diensten die de komende jaren in Nederland verschijnen.

Q&A: alles wat je snel wilt weten over itsme

Wat is itsme?

itsme is een digitale identificatie-app waarmee je online kunt bewijzen wie je bent bij bedrijven en organisaties.

Is itsme hetzelfde als DigiD?

Nee. DigiD wordt gebruikt voor Nederlandse overheidsdiensten. itsme richt zich op zowel bedrijven als overheden en wordt ook buiten Nederland gebruikt.

Is itsme de opvolger van iDIN?

Ja. itsme nam iDIN eind 2025 over en zal deze dienst op termijn vervangen.

Kost itsme geld?

Nee. De app is gratis te downloaden en te gebruiken.

Hoe maak je een itsme-account aan?

Je koppelt eenmalig je identiteit aan de app met een paspoort of identiteitskaart en een selfie.

Is itsme veilig?

Volgens itsme voldoet de app aan het hoogste Europese betrouwbaarheidsniveau voor digitale identificatie en geeft de gebruiker controle over welke gegevens worden gedeeld.

Waar kun je itsme gebruiken?

Bij aangesloten organisaties, bedrijven en diensten. Het netwerk wordt de komende periode verder uitgebreid in Nederland.

Werkt itsme straks ook in Europa?

Ja. De app is ontworpen om aan te sluiten op de Europese digitale identiteit en de toekomstige EU Digital Wallet.