Wat kost een verkeersbord eigenlijk?

Je hoort wel eens dat verkeersborden of straatnaambordjes worden gestolen. Vaak door dronken jongeren, die het dan als een trofee op hun kamer hangen. Eigenlijk helemaal niet nodig, want je kunt zo’n verkeersbord ook gewoon zelf kopen. Uitgezonderd politie, zachte berm, bomen snoeien, of allerlei iconen met bussen, auto’s en vrachtwagens. Een verkeersbord is gewoon online te koop.

Verkeersbord

In Nederland bestaan er meer dan 100 verschillende verkeersborden, waar je waarschijnlijk als je voor je rijbewijs gaat een verhoogde kennis van hebt, die vervolgens wel wat wegzakt. Tegelijkertijd is het helemaal niet slecht om af en toe je verkeersborden kennis weer even op te vijzelen. Dat kan bijvoorbeeld met deze site waar je ze kunt oefenen.

Als je bij de goede winkel een verkeersbord koopt, dan weet je dat die aan de wettelijke eisen voor zo’n bord voldoet. Plus, dan weet je dat de kwaliteit goed is. Als er reflecterend folie op een bord zit, dan moet dit wel 10 tot 20 jaar meegaan. Kwaliteit dus, waar je lang mee vooruit kunt en waardoor je je geen zorgen hoeft te maken dat mensen de borden niet meer kunnen aflezen: ze staan als een huis.

De kosten verschillen per winkel en de overheid zal ze op zo’n grote schaal kopen dat ze veel lager in prijs zijn, maar je kunt voor ongeveer 70 euro al een volledig gekwalificeerd verkeersbord kopen. Je kunt het verkeersbord plaatsen op eigen terrein, bijvoorbeeld om leveringen in goede banen te leiden of mensen te laten zien waar ze hun fiets kunnen parkeren.

Verkeersborden voor kantoor

Het is een misvatting dat verkeersborden vooral voor de industrie zijn. Denk aan het belangrijke bord voor waar er wordt verzameld bij nood: dat zijn borden die ook kantoorpanden nodig hebben. Borden om aan te geven waar de brandslang is, het verboden toegang-bord voor onbevoegden op het terrein, maar ook een groot bord met ‘gratis’ voor de plek waar mensen wel eens iets achterlaten dat je mag meenemen. Er zijn zoveel opties: het houdt niet op.

Maar, om toch even terug te gaan naar die jongeren die graag verkeersborden toe eigenen: als je zo iemand in je buurt hebt, dan kan het ook een leuk cadeau zijn voor de kerst: niet gepikt, maar gewoon gekocht. En dan precies het verkeersbord dat helemaal bij hem past. Sommige verkeersborden zijn nu eenmaal onbedoeld grappig, zeker als je ze in een heel andere context gebruikt.

Wat de reden ook is om er een te kopen: voor een goede ben je echt wel iets meer kwijt dan een paar tientjes. Maar dan kun je er dus wel decennialang mee vooruit, ook als ze in de brandende zon staan. Tenzij ze worden gestolen natuurlijk…

[Fotocredits © Adobe Stock]