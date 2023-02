Aantal verkeersboetes steeg vorig jaar opnieuw

Ook in 2022 hebben we met z’n allen weer meer verkeersboetes gekregen dan het jaar daarvoor. Ok, de stijging was niet heel erg groot, maar toch. Het afgelopen jaar werden in totaal 8.153.043 verkeersovertredingen geconstateerd. Dat waren er bijna 30.000 meer (1,6%) dan in 2021. Het gemiddelde boetebedrag steeg ook weer, van €81,15 in 2021 naar €84,16 in 2022. Specifiek voor snelheidsovertredingen kwam het gemiddelde boetebedrag uit op €62,88. Dat was een paar dubbeltjes lager dan het jaar daarvoor.

Fors meer ‘bellende’ fietsers betrapt

Bij de stijgers vielen vooral de ‘bellende’ fietsers en foutparkeerders op. Zo werden er bijna 60.000 meer parkeerboetes uitgedeeld. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat we in 2022 – behalve de eerste weken – geen corona lockdowns meer hadden. Alle winkels waren open en dus is het aannemelijk dat we ook weer meer met de auto de stad in gingen om te shoppen.

Het aantal fietsers dat een boete kreeg voor het gebruik van een telefoon op de fiets steeg in 2022 met ruim 16 procent naar 53.259. Een verklaring voor die stijging noemt de overheid niet, dus dat blijf gissen. Wordt er meer op gecontroleerd? Of zijn fietsers in het algemeen meer met hun telefoon bezig in het verkeer? Wie het weet mag het zeggen. Het aantal boetes voor bellende of appende automobilisten kwam in 2022 uit op ruim 177.000. Ook dat waren er flink (ruim 18.000 of 11,5%) meer dan het jaar daarvoor.