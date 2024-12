Verkeershufters trekken zich echt wat aan van brief politie

De politie heeft een brief gestuurd aan mensen die zich wel eens in het verkeer misdragen en wonder boven wonder helpt het ook nog. Van een kleine 1500 verkeersovertreders (die dit vaker doen) heeft de helft dit jaar niet te maken gehad met de politie over verkeersovertedingen.

Verkeershufters

Het zal in sommige gevallen ongetwijfeld toeval zijn (en het jaar is nog niet voorbij…), maar de politie durft al voorzichtig te stellen dat het schrijven van een rake brief helpt. Het gaat dan om mensen die in een jaar tijd waren betrapt op 4 of meer verkeersovertredingen. Niet gewoon een keertje hard rijden en geflitst worden, maar echt langs de kant worden gezet door de politie.

De brief werd vorig jaar verzonden aan notoire verkeershufters in Overijssel en Gelderland, waar een politieman mee kwam omdat hij naar eigen zeggen verkeersongevallen wil voorkomen: die blijken namelijk vaak te worden veroorzaakt door ‘veelplegers’. Er zijn mensen die de boetes voor lief nemen en zich zo blijven gedragen in het verkeer, maar de brief van de politie zet blijkbaar sommige boeterijders wel aan het denken. Als boetes geen indruk maken, dan een brief blijkbaar dus wel.