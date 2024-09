De EU wordt rijk deze week: miljardenboetes voor Google en Apple 

Google en Apple hebben een financiële tegenvaller deze week. Beide bedrijven zijn op de bon geslingerd door de EU en zullen miljarden moeten betalen.

Boetes van de EU

Google werd al eerder verteld dat het 2,4 miljard euro moet betalen, maar ging in hoger beroep. Tevergeefs, zo bleek gisteren: de EU blijft erbij dat het techbedrijf zijn macht misbruikte om shopping-advertenties waardoor het betaald werd een betere positie te geven in de zoekresultaten van de zoekmachine.

Apple dan. Dat heeft te maken gekregen met een andere boete, die ditmaal niet te maken heeft met machtsmisbruik. Wel met belastingproblematiek. De iPhone-maker moet 13 miljard euro terugbetalen aan belastingen. Nu was het ook weer niet ontduiking of iets opzettelijks: eerder werd besloten in het voordeel van Apple, maar dat is nu van de baan. Het ging om een illegale sweetheart-deal, waarbij de belasting minder dan 1 procent was. Ierland was hiervoor verantwoordelijk, maar werd gisteren op het matje geroepen door het Europese gerechtshof. Dit had Ierland niet mogen doen.

Major blow for Apple! The EU upheld its $14.4B tax order against the tech giant, as part of a crackdown on preferential tax deals. Google also lost its bid to overturn a $2.7B antitrust fine. WATCH: https://t.co/Pzat2mpAVZ#Apple #Google #EURegulations @krishnaksays pic.twitter.com/nSDHDyb6Ok — News9 (@News9Tweets) September 11, 2024

‘Politieke onzin’

Waar je zou denken dat Ierland dan op de blaren moet zitten, is het ditmaal dus Apple die achter het net vist. Tim Cook, de ceo van Apple, noemt het allemaal ‘politieke onzin’. Hij stelt dat de EU iets probeert terug te draaien en de regels wil veranderen, terwijl het inkomen van Apple al belast werd in de Verenigde Staten. Ierland zelf zegt overigens nooit iemand een andere behandeling te geven als het om belastingen gaat.

Het moge duidelijk zijn dat zelfs al zijn er regels op de ene dag, dan kan dat toch op een andere dag weer anders zijn. En vooral: dan kan dat ook met terugwerkende kracht gelden. Soms lijkt het alsof techbedrijven altijd het haasje zijn, maar Amazon heeft in Luxemburg vorig jaar een rechtszaak gewonnen over zijn belastingen. Ook Starbucks won in Brussel over zijn belastingopzet in Nederland.

🇪🇺⚖️ #EU court rules #Google must pay €2.4bn fine 💶 The fine was handed down for abuse of a dominant position in the market for its comparison shopping servicehttps://t.co/zxxJCtXCBi — Jorge Sánchez Edo (@js_edo) September 11, 2024

Teleurstelling bij Google

Maar altijd goed aflopen doet het dus niet. Terug naar Google: dat zegt erg teleurgesteld te zijn dat het die 2,4 miljard euro alsnog moet betalen. Het zegt in 2017 de regels te hebben veranderd en hierdoor wel aan EU-regels te voldoen en dat andere webshops in de laatste zeven jaar al miljarden clicks kregen.

Wat gaat de EU met dit geld doen? Wat het altijd doet als het geld terugkrijgt: via dezelfde verdeelsleutel als de contributie die de lidstaten betalen, maakt het geld over naar de lidstaten. Zo is het eerlijk verdeeld. Hoe die financiële transactie verder in zijn werk gaat (hoe maak je immers zoveel geld over, wij hebben er vooralsnog geen ervaring mee), dat is onbekend. Wat zeker is, dat is dat Google moet betalen, want dat is nu al in zijn laatste hoger beroep gegaan. Voor Apple hoeft dat mogelijk niet te gelden, dat lijkt nog wel een optie tot hoger beroep te hebben. Maar er zijn nog veel meer boetes die nu spelen…