Meta heeft AI gebruikt om mogelijk zwangere mensen en mensen met een beperking te ontslaan. Dat is in ieder geval wat voormalig medewerkers van het social mediabedrijf zeggen. Als het klopt, dan betekent het dat Meta in ieder geval niet heeft gekeken naar een ander groot techbedrijf , namelijk Amazon

AI-first

Meta heeft recent 8.000 mensen ontslagen met het doel om een AI-first bedrijf te worden. Dat AI-first wordt blijkbaar heel letterlijk genomen, want het was ook AI dat schijnt te zijn gebruikt om te bepalen waar de ontslagen zouden vallen. 26 voormalig Meta-medewerkers zeggen dat AI een wel erg grote rol zou hebben gespeeld bij hun ontslag en dat het tegen de wet is. Het blijft ook niet alleen bij klachten, het is nu een aanklacht geworden en komt voor de rechter.

Meta zou een algoritme hebben ontwikkeld en AI hebben ingezet om de productiviteitsdata van medewerkers te checken en mensen die er niet goed opstonden werden geselecteerd om te worden ontslagen. Veel van deze medewerkers zouden in de afgelopen twee jaar met zwangerschapsverlof zijn geweest, medische redenen hebben gehad of op een andere manier minder hebben gewerkt. Er ontstond op die manier een heel scheve verhouding en Meta zou onvoldoende rekening hebben gehouden met de input van managers en vooral veel met Metamate, een internet AI-assistent. Er werd zelfs gekeken of medewerkers wel genoeg AI-tokens gebruikten, want dat is wat Meta enorm belangrijk vindt.

Ontslagen door AI of door Meta?

Amazon is in de beginjaren van de AI-boom enorm in de problemen gekomen door AI en personeelszaken te combineren. Het was alleen niet voor ontslagen, maar juist voor het proces van mensen aannemen. De AI zou al vrij snel alleen maar voor mannen kiezen en alle vrouwen afwijzen. Het is een probleem dat zowel lang aan Amazon kleefde als aan AI zelf, maar Meta schuwt kunstmatige intelligentie er duidelijk niet door. Het is een van de meest uitgesproken bedrijven als het gaat om AI-gebruik op de werkvloer.

Meta heeft wel gereageerd op de beschuldigingen: het stelt dat het niet op feiten is gebaseerd en dat mensen, niet AI, verantwoordelijkzijn voor de beslissingen die over de staff worden gemaakt. Meta zou overigens wel degelijk AI gebruiken om medewerkers te monitoren: hoeveel tokens er worden gebruikt, maar zelfs toetsaanslagen worden bijgehouden. Deze ‘spionage’ werd door medewerkers niet gewaardeerd en daarom heeft Meta het teruggeschroefd. Maar het gebruikt het dus wel.