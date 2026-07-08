Op diverse plekken online wordt een grote strijd gevoerd tegen het maken van nep-AI-plaatjes van echte mensen die daar niet nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Meta denkt er duidelijk anders over. Het introduceert een tool waarmee je andere Instagram -gebruikers met een simpele @[Instagram-handle] kunt toevoegen aan je prompt, waarna de AI op basis van zijn of haar openbare foto’s een AI-afbeelding genereert.

Muse Image

Belangrijk detail is dat mensen op Instagram kunnen uitschakelen dat mensen ze op deze manier kunnen toevoegen aan hun Meta AI-prompts, maar waarschijnlijk staat standaard aan dat je toestemming geeft, tenzij je zelf actief uitschakelt dat het niet mag. Meta schrijft: “Je hebt zelf de controle over hoe jouw content getagd kan worden voor AI-creaties, dankzij een eenvoudige instelling waarmee je deze functie op elk gewenst moment kunt uitschakelen.” De precieze ins en outs zijn nog onbekend, we hebben het ook nog niet in Nederland.

Meta geeft aan: “Je kunt nu ook Instagram-accounts @-vermelden in de Meta AI-app om specifieke Instagram-profielen rechtstreeks in je afbeeldingen te verwerken. Of je nu een aangepaste uitnodiging voor een evenement wilt ontwerpen, een concept voor een creatieve samenwerking wilt uitwerken of een gepersonaliseerde afbeelding wilt maken: door een gebruikersnaam te taggen, kan Meta AI openbare foto's gebruiken om een visueel ontwerp te maken dat direct klaar is om te delen.”

AI-afbeeldingen maken

Dit is onderdeel van de lancering van Muse Image, de eerste afbeeldingengenerator die is gemaakt door Superintelligence Labs binnen Meta. Het idee is dat je hiermee makkelijk AI-afbeeldingen kunt maken voor op Instagram en binnen je WhatsApp -chats. Het is op dit moment ook alleen binnen die twee apps en de Meta AI-app beschikbaar, en ook alleen in bepaalde regio’s. Het is de bedoeling dat het later ook naar Facebook en Messenger komt, en naar meer regio’s.

Muse Image is onderdeel van het grotere Muse van Meta, wat staat voor zijn AI-tools, naast Meta AI. Muse AI was er bijvoorbeeld eerder al. Dat is vooral een extra slimme basis voor Meta AI. Muse Image is echt een afbeeldingenmaker waarbij AI zorgt voor afbeeldingen die je op socials kunt delen of kunt downloaden. Er is overigens ook nieuw een Muse Video, waarin het niet geheel verrassend zal draaien om het creëren van filmpjes met AI. Die tool is echter alleen nog in preview beschikbaar.

Muse Image wordt op meerdere manieren doorgevoerd binnen Meta’s apps. Zo kun je meer dan 30 AI-effecten toevoegen in de Stories op Instagram. Je kunt heel schattige afbeeldingen maken, maar ook Southpark-achtige poppetjes en meer. Je kunt kiezen om de AI met een bestaande foto aan de slag te laten gaan, maar het is ook mogelijk om een heel nieuwe afbeelding te laten genereren. En die nieuwe afbeelding kan bijvoorbeeld ook een QR-code zijn of een infographic. Meta belooft namelijk dat teksten er normaal uit blijven zien in de afbeeldingen: iets dat in andere AI-afbeeldingengenerators wel eens anders is geweest.

We zijn benieuwd wat er gebeurt wanneer Meta dit in Europa uitbrengt. Voor zover bekend is het hier nog niet beschikbaar, maar als bijvoorbeeld dat taggen niet per opt-in is maar juist opt-out, dan kunnen we ons voorstellen dat de EU daar mogelijk een stokje voor steekt.