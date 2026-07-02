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Meta

Slimme brillen komen met een groot gevaar: nóg een abonnement

Gadgets02 jul , 21:53doorLaura Jenny
Een slimme bril kost vaak wel 400 euro, maar dat betekent niet dat je geen abonnement hoeft. Dat blijkt in ieder geval uit wat Meta nu doet. Het introduceert allerlei slimme brillen, maar je kunt niet alles vrij gebruiken. Nu komen er toch een aantal begrenzingen aan waar je alleen van afkomt als je een abonnement neemt.

Converstation Focus

Meta wil dat mensen een abonnement van 20 dollar per maand nemen genaamd Meta One Premium, wanneer ze meer dan 3 uur per maand de Conversation Focus-mogelijkheid willen gebruiken. Deze functie zorgt dat je de stem van de persoon die tegen je spreekt als het ware wordt versterkt, zodat je die persoon beter hoort in drukke omgevingen. Het rare is dat het juist een functie is die niet in de cloud werkt en dus eigenlijk gewoon een mogelijkheid is die bij de bril zelf hoort.
Het doet ons denken aan het billenwarmabonnement van BMW: BMW introduceerde een paar jaar geleden een abonnement voor wie stoelverwarming wilde gebruiken. Het zit dus wel ingebouwd in de auto, maar je krijgt pas toegang als je betaalt. Het schoot veel mensen in het verkeerde keelgat en dat geldt ook voor dit plan van Meta. Het valt al op dat steeds meer mensen zich storen aan de hoeveelheid abonnementen die mensen tegenwoordig hebben, maar helemaal als het voor functies heeft die apparaten eigenlijk gewoon al hebben, dan wordt het erg vervelend.
Meta zegt dat het geen abonnement in het leven zal roepen om je bril te gebruiken, maar op sommige AI-mogelijkheden komt er dus wel een limiet. Meta zegt: “Gespreksfocus maakt gebruik van de open-ear speakers van je AI-bril, beamforming-technologie en realtime ruimtelijke verwerking om de stem van de persoon met wie je praat dynamisch te versterken.” Omdat het echter op het apparaat zelf werkt en je je internet uit kan schakelen, is het de vraag hoe het bijhoudt dat je het al 3 uur hebt gebruikt.

Meta AI

Nu is deze functie niet extreem spannend: het wordt vooral vervelend wanneer het dit bijvoorbeeld ook doet met Meta AI, wat toch wel heel hard nodig is om de slimme bril slim te maken. Je kunt met Meta AI werken op de slimme bril door het bijvoorbeeld vragen te stellen over wat je ziet. Als zoiets ook aan banden wordt gelegd, dan wordt de slimme bril van Meta ineens een stuk minder aantrekkelijk.
Het is dan ook te hopen dat Meta daar niet voor kiest als het eenmaal merkt dat abonnementen een slim idee zijn. Het heeft wel geld nodig om de enorm hoge kosten voor het ontwikkelen van AI te bekostigen, het heeft immers niet voor niets zoveel mensen ontslagen, dus het zal geen enorme verrassing zijn als het toch met meer abonnementen komt.

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