WhatsApp stelt je nu in staat om je gebruikersnaam op het platform vast te leggen. Er wordt nog geen gebruikgemaakt van deze usernames, maar je kunt wel vast zorgen dat jouw nickname niet naar iemand anders gaat. Veel mensen zullen waarschijnlijk voor hun Instagram-handle kiezen, of misschien zelfs hun mailadres. Dit is hoe het in zijn werk gaat.

WhatsApp-gebruikersnaam vastleggen

Je kunt je WhatsApp-naam vastleggen door binnen de nieuwste versie van de app naar de Instellingen te gaan en dan onder Account te kijken. Als daar Gebruikersnaam staat als optie, dan kun je je naam claimen, maar als dat nog niet zo is, dan moet je de app mogelijk even geforceerd stoppen en weer opstarten of nog even wachten.

Het gaat immers om 3 miljard mensen die WhatsApp gebruiken, dus Meta zal het waarschijnlijk gefaseerd mogelijk maken. Balen, want dat kan betekenen dat iemand anders er al met jouw naam vandoor is.

WhatsApp wil met deze verandering zorgen dat je privacy op WhatsApp beter beschermd blijft. Je hoeft immers niemand nog je telefoonnummer te geven, alleen je gebruikersnaam. Wel moet iemand die precies goed spellen, want er zit geen zoekfunctie bij waarin er allerlei suggesties worden gedaan. Anders zou het immers wel heel makkelijk worden voor phishing-verspreiders om mensen op te lichten.

In een reclame met de Britse bokser Anthony Joshua is een reclame gemaakt om te laten zien dat je je gebruikersnaam kunt vastleggen:

WhatsApp schrijft: "Gebruikersnamen zijn onze nieuwste stap om WhatsApp nog meer privé te maken. Er is geen directory om doorheen te bladeren en geen suggesties. Mensen moeten je exacte gebruikersnaam weten om voor het eerst contact met je op te nemen. Om te helpen beheren wie jou kan bereiken op WhatsApp met je gebruikersnaam, hebben we een optionele gebruikersnaamcode ingebouwd die anderen moeten weten om je een chatbericht te kunnen sturen."

Ook voor bedrijven

Ook voor bedrijven wordt het mogelijk gemaakt om de gebruikersnaam te registreren. Sterker nog, voor hun geldt dat hun Instagram- of Facebook-gebruikersnaam al op WhatsApp gereserveerd staat.