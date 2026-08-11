We weten het allemaal: om 20:11 uur zullen we zien hoe de maan precies tussen onze planeet en de zon in gaat staan en er een eclips plaatsvindt. En dat zien we natuurlijk door een veiligheidsbril: dat blijft toch het belangrijkste voor de zonsverduistering. Maar er zijn ook genoeg leukere dingen te melden bij de eclips : dit zijn bijvoorbeeld de beste inhakers op social media.

Goed om te weten: We zullen dit artikel gedurende de dag van updates voorzien.

De hele dag dit nummer in je hoofd

Wat de kleuren zeggen volgens Scientias

Voor als een foto wil maken met je smartphone

Voor als je geen bril hebt

Waarom je écht die bril nodig hebt

Al moet je er wel wat voor doen...

Een korte terugblik op de laatste eclips: in 1999

De bedrijven die inhaken

Bababoempads van Aldi:

De Euromast ziet het al helemaal voor zich

Deze korting is niet om aan te zien, toch?

Hema visualiseert liever vast de eclips:

-- Dit artikel wordt nog geüpdatet --