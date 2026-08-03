Vroeger was Google met zijn Google Glasses zijn tijd vooruit, maar mensen vonden het idee dat er werd gefilmd maar creepy. Dat is het nog steeds, maar in onze wereld vol social media en geweldige smartphonecamera’s is het sentiment op dit gebied wel wat veranderd. Maar toch maakt de intrede van de slimme bril, zoals die van Meta , mensen weer nerveus. Een TikTokker moet zich zelfs bij de politie melden om wat hij doet met zijn slimme bril.

Schuwt seksisme en racisme niet

Scott Margerison doet in zijn video’s precies wat mensen problematisch vinden aan de opnames met slimme brillen. Hij gebruikte zijn Meta-bril om onder andere toeristen te filmen die hij uitschold, maar ook maakt hij seksueel getinte opmerkingen over jonge vrouwen en roept hij iets racistisch tegen een Sikh. We zullen de video’s hier niet herhalen, maar tijdens zijn road trip in Schotland dacht hij content te maken die zou scoren, maar het blijkt content te zijn die hem in de kijker speelt van de politie.

De politie heeft meerdere klachten ontvangen over de TikTokker en kijkt naar de beelden om te checken of hij kan worden vervolgd. Bij veel mensen leeft nog altijd de gedachte dat de politie weinig doet met social media, en het vooral online, grote criminelen netwerken oplost en verder vooral op straat rondloopt, maar er wordt wel degelijk veel gebruikgemaakt van sociale media, om zo een zaak tegen iemand te kunnen opbouwen. Dat maakt zo’n TikTokker wel heel gemakkelijk, omdat hij juist content maakt om te posten.

Het is zijn hele opzet om mensen aan te spreken en voor de meest ongemakkelijke gesprekken te gaan. Dat is entertainment, lijkt hij te vinden, en dat zet hij dus online. Hij roept dingen over het uiterlijk van jongedames, hij gebruikt allerlei schuttingtaal terwijl hij een uitbarsting heeft tegen een onbekende en zo zijn er meer dingen die sociaal gezien niet door de beugel kunnen, maar soms qua wet- en regelgeving nog wel wat moeilijker te vatten zijn. Hij maakt het nog bonter door de gesprekken zo te monteren dat hij er op een bepaalde manier op te komt te staan, terwijl belangrijke details worden weggelaten.

Intimiderend

Eén van de slachtoffers, een dame die werd aangesproken door Margerison, zegt dat hij heel intimiderend was en dat ze er via een vriend achter moest komen dat de in het geheim gefilmde video van haar op TikTok was gezet. Ze zegt dat hij haar op een bepaalde manier wilde laten overkomen, die helemaal niet representatief is voor het dorpje waarin ze woont. Zelf vindt de TikTokker dat hij helemaal in zijn recht staat om dit soort dingen te posten. We zijn benieuwd wat de politie daarvan vindt, maar een ding is al langer duidelijk: die brillen met camera’s zorgen wel voor problemen waar we misschien wel nieuwe regelgeving voor kunnen gebruiken om zo mensen te kunnen beschermen.

Meta zegt er overigens dit over: “Mensen gebruiken onze bril omdat ze er echt iets aan hebben – van muziek luisteren tot live vertalingen of handsfree bellen. Privacy en vertrouwen zijn essentieel, zowel voor de drager als voor de mensen om hen heen. Daarom hebben we privacy vanaf de allereerste stap ingebouwd in onze AI-bril.” Dat kan, maar tegelijkertijd geeft het beelden die met zijn bril zijn geschoten wel voorrang, dus het kan snel worden gezien door veel mensen en daardoor sneller viral gaan en zich als een lopend vuurtje verspreiden. Ook al is er ook recent bekendgemaakt dat Meta er wel iets tegen wil gaan doen wanneer mensen er niet goed mee omgaan

Het zou ook de accounts van deze beste man hebben gesloten, al kan hij dus waarschijnlijk wel zijn gang gaan op TikTok. En ja, helaas, maar anders is een nieuw account ook zo gemaakt. Maar ook daar zal de politie waarschijnlijk snel klachten over krijgen, zeker als mensen bekenden herkennen in het materiaal.