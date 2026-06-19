AI lijkt een goede oplossing voor bijvoorbeeld singles die het missen om lief en leed met iemand te delen. Toch blijkt uit een onderzoek dat het mensen eerder afschrikt dan dat ze er interesse in hebben.

Singles en AI

Het is wel een wat gekleurd onderzoek: zo werd het verricht door Match Group, het bedrijf achter onder andere Hinge en Tinder . Het is er juist op gebrand om mensen met elkaar te laten praten in plaats van mensen met AI, al zien we tegelijkertijd dat het wel met heel veel AI-hulp komt om het menselijke gesprek op gang te houden. Het onderzoek werd ook onder een relatief kleine groep van 1000 mensen verricht, maar toch, het is interessante materie om over na te denken.

De meeste singles zijn niet geïnteresseerd in het opbouwen van een romantische band met een AI-chatbot. 47 procent ziet AI en romantiek als iets dat niet bij elkaar past. Kindroid en Replika, aanbieders van dit soort AI-vriendinnen, gaan op zich heel goed, maar singles geven aan dat ze iemand ook niet zouden willen daten die zulke platforms gebruikt: twee op de vijf singles van 18 tot 39 jaar geven dit aan.

Mensen associëren AI met met productiviteitstaken voor werk bijvoorbeeld, niet zozeer iets om openhartige gesprekken mee te voeren. Mensen willen toch nog steeds het liefst een menselijke band opbouwen. Daten met een AI-bot is volgens veel singles niet oke: 12 procent van de alleenstaanden heet het in de afgelopen drie maanden geprobeerd, maar dat was vooral uit verveling en entertainment of meer als een soort game, een rollenspel.

Liever mensen dan AI

Singles hebben liever advies van vrienden en familie in plaats van AI. AI gaat je ook eerder naar de mond praten. Het is ook vaak meer iets wat heel erg pro-gebruiker is, waardoor het snel zal menen dat vrienden en vriendinnen je minder goed behandelen: het is niet heel optimistisch ingesteld.

Match stelde vast dat de meeste singles (74%) tussen de 18 en 39 jaar regelmatig AI-tools zoals ChatGPT gebruiken. 69% doet dat voor productiviteitstaken zoals samenvattingen maken en content schrijven. Het wordt ook wel positief beoordeeld, maar niet als het om liefde gaat. Toch kan 64 procent zich wel voorstellen dat AI kan helpen liefde te vinden, wat natuurlijk heel erg in het straatje van Match zit.