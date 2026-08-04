Een stuk van een SpaceX-raket is op dit moment onderweg naar de maan. Niet gepland en ook niet gewenst: het belooft een flinke botsing te worden. Het brokstuk is een deel van een raket uit een maanmissie uit januari 2025 en het belooft om half 8 woensdagochtend (Nederlandse tijd) te gebeuren.

Maancrash

Het brokstuk ontstond op 15 januari 2025, toen de Blue Ghost-maanlander van Firefly Aerospace met een SpaceX Falcon 9-raket werd meegenomen vanaf het Kennedy Space Center in Cape Canaveral. De secundaire lading was de Resilience-lander van het Japanse iSpace. Het brokstuk, zo groot als een schoolbus, is de tweede trap van de SpaceX Falcon 9-raket.

Pas dit jaar kwamen astronomen tot de conclusie dat de rakkettrap op de maan zou belanden. "Wat er in feite is gebeurd, is dat een combinatie van zonneactiviteit en zwaartekracht het onderdeel op een koers naar de maan heeft gezet," vertelde Julianna Scheiman, SpaceX-directeur voor NASA-wetenschappen en Dragon-programma's.

"Het vormt voor niemand een gevaar, al onderstreept het wel een zekere onachtzaamheid over hoe overgebleven ruimtehardware (ruimtepuin) wordt opgeruimd."

Is deze crash gevaarlijk? Nee. Het is niet chic, maar het is ongevaarlijk. Wel kan het als een voorbeeldfunctie gelden voor hoe problematisch het toenemende ruimteafval is dat met hoge snelheden door de ruimte sjeest. Bovendien had de botsing waardoor dit brokstuk ontstond voorkomen kunnen worden door de rakettrap naar een baan rond de zon te laten gaan.

Diameter van 27 meter

Het brokstuk zal waarschijnlijk een diameter slaan van ongeveer 27 meter met een diepte van vijf meter. Hij weegt 4.000 kilogram, gaat 8.700 kilometer per uur en slaat in bij de Einsteinkrater. Hij gaat zeven keer zo hard als geluid en er komt ook flinke energie vrij bij de crash: het zou gelijkstaan aan drie ton dynamiet.

We hebben er in Nederland overigens geen goed zicht op: dat zou wel het geval zijn in Noord- en Zuid-Amerika, waar er waarschijnlijk een flits an een seconde te zien is op de maan. Vervolgens is het vooral het stof dat we kunnen zien: misschien blijft het een half uur zichtbaar.