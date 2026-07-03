Meta's social media-app Threads viert dit weekend zijn derde verjaardag. Toen het er net kwam waren we sceptisch: was het niet een te grote Twitter-rip-off en wordt het niet te veel gepusht? Inmiddels zijn we dus die 36 maanden verder en komen we tot de conclusie dat het toch wel een slimme zet was, mede door deze factoren.

Instagram Threads

Een van de slimste dingen aan Threads is de connectie met Instagram. Je kunt het irritant vinden, maar om ermee in te loggen is gewoon lekker snel. Bovendien is het stiekem ook best interessant om soms die hot takes van Threads alvast als een soort lokkertje op Instagram te zien. Het gemak om vanuit Instagram naar Threads te gaan is groot en dat heeft zo zijn voordelen.

Het gaat weer om het gesprek

Veel social media is overgegaan op het visuele en dat is natuurlijk niet zo gek. Het plaatje is vaak heel veelzeggend. Maar soms mis je daarin ook wel weer het gesprek. Threads heeft er wel voor gezorgd dat dat weer wat meer is teruggekomen. Helemaal positief is het niet altijd, maar er heerst in ieder geval een heel andere vibe dan op bijvoorbeeld X. Sommige mensen vinden het leuk om hun hersenspinsels te delen of gewoon even het gesprek op te zoeken en daarin kan Threads zeker voorzien.

Het zit niet zo vol advertenties

De eerste periode van Threads was geweldig omdat er geen advertenties waren, maar inmiddels hebben die dit jaar hun intrede gedaan. Dat is niet per se leuk voor gebruikers, maar het is tenminste wat minder intens dan op andere platforms van Meta. Dat is ongetwijfeld een kwestie van tijd, maar nu genieten we er nog even van.

Uiteindelijk doet onze jarige natuurlijk niet alles goed. Het mag dan deel uitmaken van dat fediverse met dat meer open design: daar wordt eigenlijk nog maar weinig mee gedaan. Daar zou Meta wel iets meer zijn best voor mogen doen.

Dus ja, happy birthday aan deze vrij jonge social media-app, die toch in zekere zin heeft bewezen dat de markt echt nog niet helemaal verzadigd is.