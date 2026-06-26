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Hitte

Hittegolf-alert: Dit is hoe Nederland omgaat met de hitte

Social Media26 jun , 13:43doorLaura Jenny
De hittegolf komt vandaag op een hoogtepunt en dat moge duidelijk zijn: een code rood van het KNMI, festivals die worden afgezegd en een hele stroom aan social media-posts waarin mensen laten zien hoe ze zich opmaken voor de hitte. Dit is hoe Nederland omgaat met de hittegolf.

Bijna een miljoen airco's

Marktplaats ziet bijvoorbeeld heel duidelijk dat mensen het warm hebben: van 15 tot en met 24 juni werd er maar liefst 998.827 keer gezocht naar een airco. Dit zijn enkele andere hints dat het toch wel erg heet is:
Zwembad: 419.845 zoekopdrachten
Parasol: 182.198 zoekopdrachten
Ventilator: 156.435 zoekopdrachten
Zonnescherm: 111.734 zoekopdrachten
Marktplaats laat weten: "Het zoekgedrag volgt de temperaturen nauwkeurig. Waar er op 15 juni nog een bescheiden 18.881 keer werd gezocht naar een 'airco', steeg dit aantal binnen een week naar een piek van 436.508 zoekopdrachten op 22 juni. Deze stijging, een groei van ruim 2211%, benadrukt de behoefte aan een goede deal en oplossingen die zonder lange levertijden direct in de eigen regio op te halen zijn."

Lekker zwemmen

Verder zien we inderdaad dat we allemaal massaal naar het water trekken tijdens deze hete dagen:

Meer uitleg over de hittegolf

Hoe bijzonder is dit record? Is dit klimaatverandering? Het zijn vragen die volop voorbijkomen:

Wat dromen we fijn he?

Al die hitte in huis: sommige mensen kunnen er niet door in slaap komen, anderen wel, maar die dromen dan weer dat ze in de hel zijn beland: het is niet makkelijk.

Sterkte ermee!

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