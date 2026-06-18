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Je kunt nu losse beschrijvingen toevoegen aan foto's binnen Instagram-posts

Social Media18 jun , 20:38doorLaura Jenny
Instagram laat je al sinds jaar en dag verschillende foto's in één post toevoegen. Dat zijn er zelfs steeds meer geworden. Vroeger moesten die het doen met één omschrijving, maar dat gaat nu veranderen.

Instagram-captions

Wanneer iemand door de foto's heengaat verandert in de nieuwe situatie bij elke foto de omschrijving, als je ervoor kiest om elke foto een aparte omschrijving te geven. Je kunt het doen door in de beschrijving te tikken en dan voor meerdere beschrijvingen te kiezen. In het Engels is dat multiple captions.
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