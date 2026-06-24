“Ah, fijn dat ik u tref.” Word je doodmoe van telemarketeers die je keer op keer opbellen? Het is ook wel erg vervelend, vooral omdat ze je vaak weinig te brengen hebben en vooral komen halen. Sinds 1 juli 2026 verandert er gelukkig iets in de telemarketing en mogen bedrijven je niet meer ongevraagd bellen als je klant bij ze bent geweest. Maar, wat zijn verder eigenlijk je rechten?

Telemarketeers

Bedrijven mogen je sowieso niet bellen als je daar niet vooral expliciet toestemming voor hebt gegeven. Ga hierbij ook na wat je eigen gedrag is: doe jij aan allerlei online prijsvragen mee of laat je op beurzen bij stands overal je gegevens achter, dan heb je er in het invullen van formulieren mogelijk al toestemming voor gegeven en dan mag een bedrijf je dus bellen. Maar, geen nood, ook als dat het geval is, is dat geen vrijbrief voor bedrijven om je constant lastig te vallen. Je kunt je toestemming altijd intrekken.

Ben je ervan overtuigd dat je een bedrijf nooit toestemming hebt gegeven, dan kun je ook aangeven dat je niet meer door ze gebeld wil worden en dat ze je gegevens moeten verwijderen. Dat is namelijk het bekende ‘recht van verzet’ dat je vaak hoort bij dit soort gesprekken. Je mag dus absoluut aangeven dat je niet meer gebeld wil worden en dat je je toestemming intrekt: een bedrijf mag je dan niet meer bellen. Sterker nog: je nummer moet direct worden verwijderd wanneer je erom vraagt, je hoeft er niet eens dat bandje voor af te luisteren: als je tijdens het gesprek al zegt niet meer gebeld te willen worden, dan is dat al ‘verzet’ en moet de verkoper je verzoek verwerken.

Rechten bij commerciële telefoontjes

Er zijn wel organisaties die je ook zonder expliciete toestemming mogen bellen. Dat zijn goede doelen, uitgevers van kranten en bladen en bedrijven met een kansspelvergunning. Echter geldt ook hier dat je ze kunt vertellen dat je niet meer door ze gebeld wil worden. Wat ook goed is om te weten, dat is dat er duidelijke regels zijn voor telemarketeers. Zo moeten ze zeggen wie ze zijn en waarom ze bellen. Ook moet er vanuit een zichtbaar telefoonnummer worden gebeld. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een vooraf opgenomen stembericht.

Als je door een telemarketeer wordt gebeld waarop je totaal niet zit te wachten, kijk dan ook even op de klok. Telemarketeers mogen namelijk nooit op zondagen of feestdagen bellen. Ook mogen ze alleen bellen tussen 9 uur ‘s ochtends en 9 uur ‘s avonds. Op zaterdagen is dit tussen 10:00 uur en 17:00 uur.

Handtekening nodig

Doet een telemarketeer alsof je ergens akkoord mee bent gegaan en zit je nu aan een abonnement vast? Let op: een verkoper moet een handtekening of bevestiging per mail hebben. Als hij of zij dit niet kan overleggen, kan deze ‘overeenkomst’ dus gewoon worden ontbonden.

Zo, nu heb je meer bepantsering voor als je last hebt van telemarketeers. Vooral ZZP’ers krijgen hier aan de lopende band mee te maken, omdat hun telefoonnummer overal genoteerd moet staan van de KvK. Om die reden hebben mensen dan ook vaak een privénummer en een werknummer: zodat ze die laatste gewoon kunt uitschakelen.