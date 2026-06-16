Social medium Facebook heeft verschillende nieuwe functies voor gebruikers in petto. Hierdoor moet het social medium in een keer een stuk moderner worden en dat is een goed teken, want het is flink blijven hangen in… het begin van deze eeuw. Dit is er zoal nieuw.

Nieuwe functies voor Facebook

Facebook is nog altijd een veelgebruikt platform, wat onder andere komt omdat sommige mensen overal inloggen met hun Facebook-profiel. Verder leidt Facebook een beetje aan het Amazon/Ebay/Marktplaats-syndroom: er kan zoveel mee, dat het uitkomt op een vrij simpel en designtechnisch minder fraai uiterlijk. Het is daardoor voor sommige mensen toch een stuk minder aantrekkelijk om het social medium te blijven gebruiken, zeker omdat er inmiddels veel mooiere, spannendere social media zijn om voor te kiezen.

Maar goed, dat het er al die jaren in de basis al hetzelfde uitziet, wil niet zeggen dat Meta er niets aan doet om het te vernieuwen. Zo komt het binnenkort met AI-fotopresets waardoor je je haar, kleding en accessoires makkelijker kunt aanpassen naar jouw zin. Je kunt je kleding, haar en accessoires aanpassen door alleen maar op het AI Edit-icoon te tikken in een Story en voor Wear It te kiezen. De AI voegt de kleding dan toe aan jouw foto. Je kunt dat ook voor je profielfoto doen door daarop te tikken en Restyle te kiezen.

Ook is het mogelijk om een soort fotocolleages te maken in de Stories op Facebook. Hoewel mensen vaak meer bezig zijn met Stories op andere social media zoals Instagram, Snapchat en WhatsApp , is het ook nog altijd een functie op Facebook.

Het voegt steeds meer kunstmatige intelligentie toe, waaronder in de zoekfunctie. Er komt een AI-mode waarmee de vragen die je hebt op een iets creatievere manier worden beantwoord en het kan ook voor je bij elkaar rapen wat mensen allemaal zeggen in Meta’s apps, zoals in Groepen en Reels.

Kunstmatige intelligentie

Verder is er niet echt een overkoepelend idee van welke kant Facebook opgaat, maar het zal met veel AI samenhangen, zoals we ook bij andere platforms zien. Het is alleen de vraag in hoeverre het heel erg bij Facebook past, zeker als het om creatieve mogelijkheden gaat: Facebook is toch wat meer rechttoe-rechtaan, als het überhaupt nog wel op die creatieve manier wordt gebruikt.