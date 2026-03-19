Veel mensen denken dat de mensen die je bellen als Microsoft-medewerkers, oplichters dus, bellen vanuit een of ander dorpje in Nigeria. Ook lijkt het veel mensen erg sterk dat deze oplichters gepakt worden. Toch blijkt dat nu beide niet waar: een stel Nederlandse twintigers heeft een gevangenisstraf van 7 jaar opgelegd gekregen voor online oplichting

Online oplichters gepakt

De jongemannen hebben tonnen verdiend met hun scam, mede door zich voor te doen als bankmedewerkers . Online pronkten ze met hun bezittingen en ze stuurden elkaar berichten over hoeveel geld die ‘domme hoer’ nog zou hebben en andere enorm minachtende taal over hun slachtoffers. Dat komt ze nu duur te staan met een gevangenisstraf van 7 jaar voor de hoofdverdachte, die ook al eerder was veroordeeld voor fraude. Of het zoden aan de dijk zet, waarschijnlijk niet: hij heeft gezegd dat hij niet leert van detentie.

De politie pakte de mannen eind 2024 op, als deel van een professioneel oplichtingsbedrijf waarmee ze phishingmails stuurden en als iemand dan naar die site ging, dan belden de mannen de slachtoffers op alsof ze de bank waren. De organiastie zou bestaan uit honderden bellers, mensen die hun bankrekening tijdelijk beschikbaar stelden voor het overmaken en er waren zelfs werkplekken geregeld.

Ze wisten sommige slachtoffers zodanig te bewerken dat ze toegang kregen tot de rekeningen en ze deze plunderden. Het geld werd meteen contant opgenomen en grotendeels in cryptovaluta gestoken. Er is twee miljoen euro witgewassen, het is onbekend hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden.

Aangifte doen blijft belangrijk

Dus ja, goed nieuws en slecht nieuws, want de mannen worden dus wel gepakt, maar zullen er mogelijk weinig van leren. Bovendien is het in het Nederlandse systeem ook de vraag of ze überhaupt die jaren wel vol moeten maken. Maar de politie weet criminelen dus wel degelijk op te sporen. Dat is ook waarom aangifte doen zo belangrijk is, want dat geeft de politie veel aanknopingspunten in de vorm van rekeningnummers, telefoonnummers enzovoort.

Het voelt misschien, net als wanneer je fiets wordt gestolen, soms als een zinloze activiteit, maar het kan je helpen met je verzekering en je bank, maar dus ook kan het helpen om dit soort criminelen op te sporen zodat ze niet nog meer slachtoffers kunnen maken.

Als slachtoffer kun je je geld bovendien soms terugkrijgen bij internetoplichting, maar er zijn bepaalde gevallen waarbij dat niet kan. Het is dus nog steeds belangrijk om te zorgen dat het bekend is wat je is overkomen, zodat de juiste diensten daarop actie kunnen ondernemen. Die oplichtingstelefoontjes zullen er niet door stoppen, maar ze kunnen dan in ieder geval minder worden.