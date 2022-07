De leukste tweets en inhakers over de hittegolf

Het gesprek gaat nergens anders meer over: de hitte heerst in ons land. Mensen met een airco zijn de koning en wateren zijn niet meer veilig van alle drinkende jongeren die met veel te veel tegelijk in een boot stappen. Op social media komen de leukste grappen en de beste adviezen voorbij. Gisteren hadden we al een greep van die berichten, maar op deze dolle dinsdag kun je er niet omheen: je moet rekening houden met het weer en dat is op social media te merken!

Hittegolf Het is opvallend dat er twee typen mensen zijn: zij die koste wat het kost binnenblijven en zich het liefst met ramen en lamellen dicht gezellig met hun airco of ventilator binnen verschansen (dit zijn ook de mensen die juist nu lekker naar kantoor gaan, want daar is het lekker koud). Maar dan zijn er ook mensen die denken: 'ik leef met de seizoenen!' of gewoon de mensen die lekker bruin willen bakken. Zij laden hun laptop op, prepareren een kartonnen doos om het apparaat te beschermen en duiken er lekker mee de tuin in. Of, de nog fanatiekere variant: klapt de laptop dicht, neemt vrij en gaat naar het strand.

Klimaatverandering Wat deze hittegolf ook met zich meebrengt, dat zijn verhitte discussies. De klimaatverandering is het gesprek van de dag en waar de een met bewijs komt, komt de ander met de opmerking: 'Nou, dit weer hadden we in 1959 ook hoor!' Er zijn social media-bedrijven die berichtgeving die klimaatverandering ontkent verbant, dus die zullen vandaag overuren draaien. Aan welke kant je ook staat, houd je hoofd koel.

Let op elkaar Misschien ben je een jonge god die geen enkel probleem heeft met een paar graden warmer, maar houd wel rekening met anderen. Check even in bij je oma of ze nog oke is en geef je huisdieren flinke bak water extra (of je katten wat extra natvoer). Zorg ook dat je niet met je noisecancelling oordoppen op de fiets of in de auto stapt, maar je bewust bent van hulpdiensten die eventueel uit moeten rukken om mensen te helpen.

Vooral veel lol Uiteindelijk is er op social media vooral veel lol rondom het warme weer. De ene grap is nog leuker dan de ander en wij Nederlanders zoeken graag het randje op. Geniet ervan!