​Hittegolf in Nederland: dit is hoe we ermee omgaan

Hittegolf! Nationaal Hitteplan! Insmeren! Water drinken! Het zijn zomaar wat termen die je de laatste dagen waarschijnlijk extreem veel hebt gehoord. Vandaag en morgen wordt het heet in ons landje: op sommige plekken kan het tijdens de hittegolf wel 40 graden worden. Tijd dus voor maatregelen (en een heleboel grappen). In dit artikel lees je ze.

Natuurlijk kun je zelf ook veel doen: je kunt zorgen voor voldoende water (zeker in de auto), voor de zekerheid een banaan of een zakje M&M’s in je tas gooien en natuurlijk verkoeling opzoeken. Misschien toch vandaag even niet thuiswerken maar juist op kantoor, waar de airconditioning zodanig hoog staat dat je een trui moet meenemen. En mocht je lekker vrij zijn en van de zon willen genieten, zorg dan dat je een hoge factor zonnebrandcrème meeneemt en regelmatig insmeert. Een verkoelende duik in de zee is een goed idee, maar smeer daarna wel even extra crème.

Het gebeurt zelden dat het Nationaal Hitteplan wordt ingevoerd, maar vandaag is het zover. Dit betekent dat er meer aandacht is voor bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, baby’s en mensen die wat zwakker zijn. Daarnaast is er een smogwaarschuwing afgegeven, dus als je hier gevoelig voor bent, dan kun je beter zoveel mogelijk binnenblijven. Mocht je pech krijgen met de auto, dan word je eerder dan normaal opgepikt, zodat wordt voorkomen dat je in de hete zon onwel wordt.

Even niet sporten

Pas daarnaast goed op jezelf en op anderen, door te weten welke symptomen er bestaan bij zoveel hitte. Uitdroging, een hitteberoerte: ze liggen voor iedereen op de loer. Maar ook kleinere symptomen kunnen al een signaal zijn dat je de zon of warmte echt uit moet: concentratieproblemen, hoofdpijn en vermoeidheid bijvoorbeeld. Vergeet ook je dieren niet. Zorg dat je (huis)dieren voldoende mogelijkheden hebben om koel te blijven. Dus zorg voor schaduwrijke plekjes, zet eventueel een flinke bak water neer (eventueel met wat ijsklontjes erin) en houd je dieren in de gaten. Laat je dieren nooit achter in de auto, ook al is het maar vijf minuten.

Wil je per se gaan sporten, dan is dat niet verboden, maar het wordt vooral in de middag en aan het begin van de avond afgeraden. Je raakt hierbij misschien oververhit, je lichaam kan het misschien niet goed uitzweten en dat betekent dat je misschien wel flauwvalt. Als je echt per se wil sporten, doe het dan in ieder geval een tandje minder fanatiek dan je gewend bent. Geen zorgen, een hittegolf duurt niet voor altijd, keihard sporten kan over een paar dagen weer naar hartelust.

In Nederland houden we ervan om over het weer te praten, omdat dit bij ons zo veranderlijk is. Natuurlijk zorgt ook zo’n hittegolf voor een heleboel gesprekken, gewijzigde plannen en commotie. Iets dat natuurlijk voer is voor mememakers en grappenmakers op social media. Maar op social media zien we ook goede adviezen en interessante weetjes voorbijkomen: