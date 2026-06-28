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beer

Deze Week Viral: beren op de weg, laaghangende vliegtuigen en meer

Social Media28 jun , 20:11doorLaura Jenny
Het WK is nog altijd in volle gang en daar komen ook veel viral beelden vandaan, maar er was ook iets met een beer, en toen met nog een beer... Welkom in de Deze Week Viral.

WK-virals

Roeien met de Noren:
'Lopen' met Oranje
Witte wolken van de Ghanezen

Qatar: 'Niks aan de hand'

Een cargovlucht van Qatar Airways leek wel erg laag te vliegen nabij een vliegveld in Texas, maar volgens Qatar was er niks aan de hand. Er volgt echter wel een onderzoek van de Federal Aviation Administration

Grizzlybeer is overmatig geïnteresseerd in vrouw met hond

'No, go away!' Roept ze met een zware stem. Een Canadese vrouw die door een grizzly werd gestalkt in Alberta heeft daar heel adequaat op gereageerd door te grommen en te schreeuwen. De beer houdt het vrij lang vol om steeds weer naar de hond van te vrouw te rennen, maar uiteindelijk weet ze hem toch te verjagen. Heldhaftig, zeker als je de beelden erbij bekijkt..

Ook in Polen is de beer los

In Polen ook een beer-encounter, namelijk door mensen die aan het klimmen waren. Ze liepen zo een bruine beer tegen het lijf. Interessant detail: mocht je nou een zwarte beer tegen het lijf lopen, dan moet je dus juist terugvechten, terwijl je bij een bruine beer eigenlijk voor dood moet gaan liggen.

Jongetje met fatbike-lied mag nog steeds geen fatbike

Jazey Badloe heeft een heel catchy nummer met dito clip gemaakt over fatbikes, maar helaas: zijn moeder staat het hem nog niet toe. Het mannetje is ook pas 10 jaar. Aan de andere kant zijn er dus genoeg kinderen om hem heen die wel een fatbike rijden en dat is waarschijnlijk dan ook de reden dat hij het nummer maakte. En vooruit, dat zijn vader producent is van AfroBros helpt ook wel een hit te scoren.

Max, met de M van middelvinger

George Russell en Max Verstappen reden wel erg dicht langs elkaar en dat heeft Russell met een dikke middelvinger van Max moeten bekopen:

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