Meta kwam eerder deze week met zijn nieuwe Muse Image-tool en nu heeft het besloten dat toch terug te trekken. Dat deed het niet omdat het zelf bedacht dat het geen goed idee was: dat heeft de hele wereld het bedrijf verteld. Vooral dat acteursorganisatie SAG AFTRA zich ermee bemoeide met een social media-post die breeduit werd gedeeld lijkt enorm te helpen geholpen.

Muse Image

Meta kwam deze week met Muse Image om met AI op basis van een prompt afbeeldingen te maken. Het bijzondere was dat je er door iemand te taggen met zijn Instagram -naam ook afbeeldingen mee kunt maken op basis van de openbare Instagram-posts van een ander. Daar gingen bij ons al wat alarmbellen door rinkelen, maar daarin waren we duidelijk niet alleen . Meta lijkt echter niet helemaal van plan te zijn om de privacy van anderen aan zijn laars te lappen: het heeft de functie offline gehaald.

SAG-AFTRA zette in zijn post: "Iets anders dan een duidelijke en opvallende OPT-IN voor dit soort gebruik van afbeeldingen van Instagram-gebruikers is onacceptabel, en een volslagen misrekening van het publieke sentiment met betrekking tot de duidelijke gevaren en schade die inherent zijn aan dergelijk gebruik." Meta heeft de @-tool nu offline gehaald, waarbij het benoemt dat het de bedoeling was "om een nuttige creatieve tool te bieden en mensen controle te geven over de vraag of er op deze manier naar hun openbare inhoud verwezen kon worden”.

Meta

Leuk bedoeld, maar het geeft nu aan: “We hebben de feedback gehoord dat deze functie de plank heeft misgeslagen, dus deze is niet langer beschikbaar," aldus het bedrijf. Het is dus niet meer mogelijk om mensen met hun Instagram-account te taggen en op basis van hun openbare foto’s AI-beeld te maken, tenzij je die posts zelf screenshot en aan AI voedt. SAG-AFTRA zegt: “Aangezien de gevaren van digitale replica's zonder toestemming bij iedereen bekend zijn, is een functie die dat gedrag aanmoedigde onverstandig. We waarderen het dat er ermee gestopt wordt. Het is het juiste om te doen."