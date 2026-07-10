De baas van Instagram heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan: hij vindt dat als je AI maar niks vindt, je het niet in je feed zou moeten hebben. Dat is opmerkelijk, omdat Instagram niet de optie biedt om inderdaad AI uit je feed te weren. Je kunt het dus eigenlijk niet ontsnappen.

Geen AI-posts op Instagram? Gaat niet gebeuren

Instagram wil opmerkelijk genoeg niet zorgen dat je helemaal geen AI-posts meer in je feed ziet, maar het wil er wel duidelijker over zijn. Adam Mosseri zegt: “Ik denk niet dat we AI-content moeten wegfilteren, maar we moeten je wel laten weten of content met AI is gemaakt of niet. Mosseri zegt zelfs dat mensen die AI leuk vinden een feed zouden moeten hebben die alleen maar gevuld is met AI-posts. Instagram labelt AI-content wel al enige tijd, maar je kunt het niet uit je feed filteren.

Bovendien labelt Instagram de AI-content niet altijd juist. Mosseri zegt dat het ook moeilijk is om AI-content te detecteren. Zeker als AI-modellen steeds beter worden, dan wordt dat een grotere uitdaging. Hij zegt, en dat heeft hij vaker gezegd, dat mensen vooral zelf moeten bedenken of iets AI is. Het is bijna makkelijker, zo stelt hij, om te gaan labelen wat wel echt is, zodat dat duidelijk wordt gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld omdat het met een camera is geschoten en die metadata dan mogelijk bekend is.

Het is vaak aan een accountnaam wel te zien dat iets AI is, en op zich heeft Mosseri zeker een punt: het is goed om kritisch te blijven kijken naar wat echt is en wat nep, maar zoiets is voor volwassenen makkelijker dan voor bijvoorbeeld jongeren, die ook op Instagram actief zijn -en dat ook mogen zijn-. Voor hen is het moeilijker om te onderscheiden wat echt is en wat nep is, waardoor ze mogelijk eerder een post geloven dan goed voor ze is.

Sextortion

AI is vooral een probleem wanneer het bijvoorbeeld om politieke onderwerpen of erotische foto’s gaat. Vroeger moest iemand worden verleid tot het maken van een sexy foto die dan wordt gebruikt als chantagemiddel, maar tegenwoordig kan een kwaadwillende je dankzij AI op allerlei manieren afbeelden. Bovendien maakt Instagram dat zelf nu nog makkelijker, zij het niet erotisch maar toch, doordat het in zijn nieuwe Muse Image-tool toestaat dat mensen een ander Instagram-account taggen, waarna de AI een vrijbrief heeft om alle openbare foto’s van het profiel te gebruiken. Tenzij iemand hier dus bewust nee tegen zegt.

Kortom, we bevinden ons wat dat betreft in een vreemd tijdperk, waarin we zeker niet altijd de regie hebben en dus ook niet krijgen, zelfs als sociale mediabazen zich uitspreken dat dat wel zo zou moeten zijn.

Je kunt het gesprek hieronder terugkijken: