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iPhone

Deze vrij standaard iPhone verschijnt dit jaar waarschijnlijk helemaal niet

Nieuws13 aug , 19:12doorJeroen de Hooge
Het is augustus en dat betekent voor veel iPhone-fans dat ze al wat onrustiger op hun stoelen beginnen te schuiven. De iPhone-lancering is immers aanstaande. Er doen natuurlijk allerlei wilde verhalen de ronde over een vouwbare Apple-telefoon, maar dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van een ander exemplaar: de reguliere iPhone zou namelijk dit jaar worden overgeslagen.

iPhone 18

Dat zou betekenen straks alleen maar iPhone 18 Pro wordt aangekondigd, plus de de vouwbare variant. Nu is daar vooral de hype omheen, dus dat Apple zijn gewone variant niet aankondigt zal geen grote financiële strop zijn voor het bedrijf. Bovendien schijnt het basistoestel niet helemaal te worden overgeslagen: hij schijnt simpelweg later te komen. Er wordt gesproken over het eerste kwartaal van 2027.
Dat betekent dat hij waarschijnlijk wordt aangekondigd met de iPhone 18e, wat een goedkoper model is, plus de iPhone Air, die ook al een tijdje in de geruchtenmolen zit. Maar aangezien er een vouwbare iPhone aankomt, krijgt die op dit moment de meeste aandacht. In de geruchten wordt volop gespeculeerd over de smartphone, die ongeveer van eenzelfde formaat zou worden als de nieuwe foldable van Samsung, de Galaxy Z Fold 8.
Wat dan wel weer opmerkelijk is, dat is dat Apple zijn foldable waarschijnlijk juist wel Ultra gaat noemen. Samsung heeft die titel juist gegeven aan zijn langwerpige foldable. Het wordt zo wel verwarrend, en wat is er toch mis met de naam Fold? Het is jammer dat iPhones nooit een Nederlandse naam dragen, maar we noemen hem op de redactie alvast de appelflap.
We schreven recent dat er meer dingen zijn die we vooral niet moeten verwachten als Apple zijn aankondiging begin september weer doet: een volledig glazen iPhone zou ook van de baan zijn. Kortom, het belooft een heel ander Apple Event te worden dan we gewend zijn. Maar dat is ook wel eens leuk.

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