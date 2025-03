Slecht nieuws voor je zonnepanelen: zonsverduistering dit weekend

Leuk, dit weekend kun je een zonsverduistering zien. Wil je het schouwspel in de lucht bekijken, dan is het raadzaam om zaterdag tussen 11:17 uur en 12:20 uur naar boven te turen. Dan kun je de verduistering met eigen ogen bekijken.

Zonsverduistering

Het is geen volledige verduistering: het is er een van 36 procent, maar het blijft een bijzondere gebeurtenis. Plus, nergens op aarde is de verduistering totaal, al komt Groenland met 93 procent wel heel dichtbij. De eclips kan prima met het blote oog worden bekeken en je hebt dus geen fotorolletjes of wat dan ook nodig om je ogen te beschermen. Ook wordt het niet echt helemaal donker door deze zonsverduistering, maar wel is er minder zonlicht beschikbaar en dat heeft weer invloed op de opbrengst van je zonnepanelen.

Heb je geen idee wat een zonsverduistering is? Het heet ook wel een eclips en betekent dat de maan een stuk (of helemaal) voor de zon schuift. Dus de maan zit daarmee tussen de aarde en de zon in. Vooral als het een volledige verduistering is, dan zie je prachtig de corona van de zon (de buitenste gloed) en het ‘hart’ is dan helemaal zwart, waardoor er een soort bloem in de lucht ontstaat.