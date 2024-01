2024 wordt het jaar van een epische zonsverduistering

Over enkele maanden, op 8 april 2024, staat er weer een totale zonsverduistering op de planning. Helaas niet bij ons in de buurt, deze keer, maar wel eentje die volgens astronomen epische vormen aan zal nemen. Wil je erbij zijn, dan zul je naar de andere kant van de oceaan moeten reizen. De zonsverduistering van 8 april a.s zal zijn schaduw namelijk werpen over (delen van) Mexico, de VS en Canada.

Wetenschappers staan te popelen

Voor dat deel van de wereld wordt 8 april voorlopig ook de laatste mogelijkheid om een totale zonsverduistering ‘in eigen huis’ te kunnen waarnemen. De volgende in die regio staat namelijk pas op de kalender voor 2044. Dat is meteen een van de redenen waarom wetenschappers de aanstaande zonsverduistering met argusogen bekijken en staan te popelen om er meer over te leren. Ze bereiden voor deze gelegenheid dan ook verschillende unieke experimenten voor. Ze willen daarmee de zonsverduistering gebruiken om kennis op te doen een van de grootste geheimen van onze zon en de subtiele effecten die een zonsverduistering op de aarde heeft, bestuderen.

Zoals bij elke zonsverduistering is een strakblauwe lucht natuurlijk onontbeerlijk om het hele fenomeen, dat vanaf het begin tot de totale verduistering al uren duurt, te kunnen waarnemen. Daarom zullen en aantal; wetenschappers en astronomen rondom het tijdstip van de zonsverduistering in een vliegtuig stappen. Mocht het dan regenen of bewolkt zijn, dan hebben ze daar in ieder geval geen last van.

Voor de vele wetenschappelijke experimenten die gepland staat zullen onder andere ook tientallen met instrumenten beladen ballonnen opgelaten worden, sommigen zo hoog als 35 kilometer, om de impact van de zonsverduistering op de atmosfeer en het weer van de aarde te volgen.