Zonsverduistering verduistert ook bijna 1 gigawatt aan stroom

Juist omdat zonsverduisteringen niet al te vaak voorkomen, is het voor netbeheerders telkens een uitdaging om de juiste voorspellingen voor de terugval van de elektriciteitsproductie te voorspellen. “Het is mogelijk dat niet overal op de juiste wijze rekening wordt gehouden met het komende natuurverschijnsel. In dat geval kunnen er verschillen zijn tussen de prognose en de werkelijk geproduceerde elektriciteit. Om dit tegen te gaan, werken wij samen met onze partners, bijvoorbeeld alle andere Duitse TSO's, om proactief informatie te verstrekken over de komende zonsverduistering en de gevolgen daarvan”, aldus Freddy van Halm van Tennet.

Nu denk je natuurlijk ‘dat zal best meevallen’, maar netbeheerder Tennet wijd een complete pagina op haar website aan de gevolgen van deze gedeeltelijke zonsverduistering voor de productie van elektriciteit door zonnepanelen. In Nederland lopen we daardoor naar schatting 0,8 GigaWatt mis. In Duitsland zou dat tekort kunnen oplopen tot 4 GW. Omdat het stroomverbruik verder wel gelijk zal blijven, zullen de netbeheerders maatregelen moeten nemen om uitval te voorkomen. Dit betekent dat de ‘ontbrekende’ megawatts, bij ons zo’n 800 dus, gecompenseerd wordt met elektriciteit uit andere bronnen.

Een zonsverduistering is een bijzondere gebeurtenis die niet zo heel erg vaak voorkomt. Zeker niet in de vorm van een volledige verduistering. Morgen, 10 juni, is in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Die bereikt zijn hoogtepunt rond 12u22 (afhankelijk van waar in Nederland je je bevindt). Op dat moment wordt zo’n 15 procent van de zon bedekt door de maan. Dit betekent echter ook dat zonnepanelen dan minder stroom zullen opwekken.

Het fenomeen van de zonsverduistering

Helaas is de zonsverduistering van morgen slechts een gedeeltelijke. De laatste keer dat we een vrijwel volledige zonsverduistering mochten meemaken was op 11 augustus 1999. Toen werd in Zuid-Limburg 97% van de zon door de maan verduisterd. Zelf ben ik toen naar de zogenaamde band van de totale verduistering gereden, in de buurt van Marseille en Beauvaisis in Noord-Frankrijk.

Daar werd ook duidelijk hoe groot het verschil is tussen een verduistering van 99% en de totale verduistering. Bijna letterlijk een verschil van dag en nacht. Vlak voor de totale verduistering valt niet alleen de wind weg, maar worden ook alle dieren akelig stil. Iets dat je een keer meegemaakt moet hebben, al is het maar eens in je leven. In dat opzicht valt de verduistering van 15% van morgen dus helemaal in het niet. Pas in augustus 2026 komt er weer een totale zonsverduistering in de buurt van ons land.

Mocht je de gedeeltelijke zonsverduistering willen zien, vergeet dan je eclipsbril niet want zonder is de kans groot (lees: 100%) dat je blijvende oogschade oploopt. De weersvoorspellingen voor 10 juni zijn in ieder geval uitmuntend.